Zbardhen përgjimet e rrjetit të falsifikatorëve në Tiranë, një prej 3 të arrestuarve: S’ma mban by** me ja bërë për motor

Zbardhet dosja e hetimeve në lidhje me grupin e falsifikatorëve në Tiranë, ku 3 anëtarët e saj ranë në pranga. BalkanWeb ka siguruar përgjimet mes rrjetit, bisedat mes tyre dhe qytetarëve, që kërkonin kundrejt pagesave, dokumente të ndryshme të falsifikuara, si në rastin e patentave.









Çështja në fjalë i është ngarkuar prokurorit Bledar Valikaj, ndërsa në pranga ranë shtetasit Gezim Xhafa, Artur Bramo dhe Shpetim Bega.

Nga procesverbali mbi veprimet e transkriptimit të bisedave ambientale i datës 02.11.2022, për përgjimin e realizuar në rrugën “Besim Imami”, në datë 31.10.2022 ora 17:210 deri në orën 17:34 të datës 31.10.2022 me interes për hetimin janë bisedat midis bashkëpunëtorit dhe Artur Bramos si më poshtë vijojnë:

Përgjimet

A – Bashkëpunëtori

B – Artur Bramo

A-O Turo

B-Unë po të shifsha ty

A-Ça bëne si kalove?

B-Ça bëne si kalove? Hë do rrim një çik atje apo

A-Hajde rrim shkojmë

……

B-I thash atij shoku kështu, kështu për këtë Greken, po mo tha e bëjmë, por për nja dy ditë

maksimumi tre

A-Po mirmo,ça është sot,e hëne e martë

B-Të mërrkurr të ejnten

A-E deri të ejnte në drekë

B-Më ra telefoni e unë nuk të mar dotë, më ra telefoni mu zbardh ekrani

A-Po ja di numrin përmëndësh

B-Kujt

A-Atij

B-Shokut tim o

A-Ë

B-Çke me atë ti mo burrë

A-Ke çe ka thue skam me ça e marr ore

B-Me të marr ty ore

A-Ë hë

B-Me të marr ty se mund ta mbaroj nesër pasnesër

A-Po ta lë në një letër të shkru una numrin e në momentin që e mbaron më merrë

B-Po na një gjë tjetër, mirë

…….

A-Tani se i thash unë atij,kam gjet një shok,një mik të mir i thash se ta bënë

B-Po

A-Patentën i thash do njëqind euro ta bënë,sikur më the ti,a më the njëqindë

B-Po

A-Ai mud të don dhe na një letër mbrapa,don dhe ndonjë kartë a ndonjë kështu

B-Për kartën do bisedoj,kur të marësh këtë do bisedoj për kartën

A-Po pra okej

B-Se tani te karta nuk jam njëçik i sigurtë se varet ça kartash

A-Se duhet ta mbështes me na një letër

B-A ti do kartë Greke?

A-Kart Greke mo

B-A do tafto ti pra

A-E kupton se thon qe ky ka patentën poka dhe një letër shëndetësije a kupton ça janë ato

kartat shëndetësore,a na një pashaport a

B-Po dhe për pashaportën e bisedojm po nuk të jap shum garanci aty kurse te taftoja Greke

A-Ë kartën,kartën e patentën

B-Këto,këto I ke të sigurta

A-Po

B-Kështu

A-Ti jap këto unë

B-Po ma jep fotografinë mua njëherë,tashti si e ke emrin ti

A-Unë quhem Arjanë

B-Arjan,unë e kam Arturë

A-Pezjet edhe pezjet njëqindë

B-Shiko tani ça desha me thënë unë …

A-Po,këtu ked he dy fotot,sduhen më shum se dy

B-Tjetrën ta rujm për kartonin,një do ai po hajd mo dy për siguri

A-Meri dy

B-Po teproj ta mbajm për atë tjetrën

A-Po,urdhno dhe dy fotografit,ta marr një laps një letër këtij që ta shkrush numrin

B-Ça klase do ai?

A-Po ai njëzet e një vjeç është,llogarite

B-Klas të katërt

A-Klas të katërt po

B-Për motor sma mban bytha me ja bërë për motor se thot ai ku i bëri ky motorrin,makinën

përnjëherë

A-Po

B-Ça po shkrun ti?

A-Numrin tëm që tmë marrësh

B-Unë e kam numrin të shkrujtme po ai mbaron punë dhe e hudh numrin

A-Po,ja tek e ke,mer një numër dikuj më mer në telefon e më thuaj

B-Të shkruajm dhe këtë klasi i katërt

A-Po

B-E kupton vet ai tashti

A-Tani vetëm pres telefonë

B-As mos e diskuto atë muhabetë

A-Po kështu na këto tonat ça,ça ke bër

B-Si tonat

A-Përshëmbull dokumentat tona a…

B-Ça do ti,patenta

A-Patent na nji

B-Për kart identiteti kam frik me i bë se varesh se ku paraqitesh ti,jan budallenj njerzit

A-Po

B-Se ti më thuj e du për jasht shtetit e ti ke bër punë këndej

A-Po pra

B-Dhe e ha në tullum ashtu kurse ti thu duhet për në Angli

A-A shpërndajm

B-Tafton do ta bëjm që ta dish ta kesh të qartë tetëdhjetmij lekë,tetdhjetmij lek

shqiptare,Tafton

A-Po kartën,kart Greke

B-Kartë Greke,tafto quhet ajo

A-O Tur hajd pra gjith të mirat.