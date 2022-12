“Buxheti po arnohet për interes të oligarkëve”/ Tabaku: Kriza është ulur këmbëkryq në tryezën e shqiptarëve

Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku nga Parlamenti ka reaguar në lidhje me buxhetin 2023 ku deklaroi se qeveria po ndryshon për herë të katërt buxhetin këtë vit dhe se ndryshimet nuk kanë sjellë asnjë ndryshim në jetën e qytetarëve.









Tabaku theksoi se në të gjitha debatet publike që janë bërë për buxhetin, asnjëherë nuk ka qenë në qendër qytetari apo familja shqiptare, ndonëse kriza këta të fundit i ka ulur këmbëkryq.

“Për të gjykuar dhe për të kuptuar një buxhet shtetit mjafton të shohësh se sa herë është amenduar. Deri më tani, ky buxhet është amenduar 3 herë dhe nëse i hyjmë arsyeve reale të këtyre amendimeve do të kuptojmë se asnjëherë nuk kanë qenë prioritet qytetarët. Fatkeqësisht në asnjë nga debatet publike në lidhje me buxhetin nuk u dëgjua asnjëherë një diskutim që në qendër të ketë qytetarin dhe familjen shqiptare. Edhe kësaj radhe në qendër të debatit nuk janë familjet dhe qytetarët, as kriza që është ulur këmbëkryq në tryezat e shqiptarëve”, tha ajo.

Sakaq shtoi se buxheti po arnohet vetëm e vetëm për interesat e oligarkëve dhe bizneseve të cilët pasurohen dhe jo në interes të shqiptarëve që largohen.

“Pasi ky buxhet, rishihet për herën e tretë duke u arnuar për interesin e disa oligarkëve, disa bizneseve që vazhdojnë të pasurohen ndërsa familjet shqiptare largohen. Një tjetër tragjedi që shoqëron debatet e buxheteve në parlament. Sa më shumë që shqiptarët largohen aq më shumë debatohet për një buxhet që nuk u shërben atyre dhe as u ofron atyre më shumë mundësi. Përkundrazi përherë vijmë dhe diskutojmë në fund të vitit një akt normativ që si për çdo vit adreson një llokmë të madhe buxheti të shpërndarë me koncesione apo tendera publikë”, shtoi Tabaku.