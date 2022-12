Çfarë shkruan mediat greke për vizitën e Mitsotakis në Himarë ditën e sotme

Ditën e sotme në vizitën e tij në shqipëri, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka thënë se më Edi Ramën ka një bashkëpunim shumë të ngushtë.Sipas tij dy qeveritë janë rrugës në përcakrimin e zonave detare duke u bazuar në të drejtat ndërkombëtare









“Dua ta dini se me kryeministrin Edi Rama kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë. Ne i dimë çështjet që ju shqetësojnë. Besoj se mund t’i nisim dhe t’i zgjidhim të gjitha në frymën e bashkëpunimit dhe në frymën e vullnetit të mirë. Siç e dini edhe ju, mbështetjen që shteti grek dha dhe vazhdon t’u japë me kalimin e kohës të gjithë grekëve që jetojnë në Bashkinë tuaj. Merreni si të mirëqenë.Ne jemi afër me Shqipërinë në përcaktimin e zonave tona detare bazuar në të drejtën ndërkombëtare

“Ne do të bëjmë përparim miq në marrëdhëniet tona me mikeshën tonë Shqipërinë. Tani jemi shumë afër zgjidhjes së një çështjeje të kahershme në lidhje me përcaktimin e zonave tona detare, gjithmonë bazuar në të drejtën ndërkombëtare, sepse ju e dini që dallimet midis shteteve nuk zgjidhen me retorikë ekstreme dhe fjalë boshe, ato zgjidhen me respekt për ndërkombëtarët. Ligji . Dhe në të njëjtën mënyrë do të zgjidhim edhe mosmarrëveshjet tona për këtë çështje me mikun tonë Shqipërinë”, tha kryeminisri grek Kyriakos Mitsotakis.