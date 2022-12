Debate për zgjedhjen e Avokatit të Popullit, Rama: Po flisni përçart! Nuk mund të votojmë avokatin e PD-së! Vulëhumburit s’i llogarisim fare

Kryeministri Edi Rama tha gjatë fjalës së tij në Kuvend se nuk mazhoranca nuk mund të votojë për Avokat të Popullit, avokatin e Partisë Demokratike, duke ju referuar propozimet të tyre për Ledio Brahon.









‘E keni vendosur vetë dhe po e demaskoni vetë. Unë i dal përballë të tëra veprimeve të mia nuk iki. Në rast se të tilla grupi parlamentar i PS-së mblidhet dhe merr vendim për një gjë apo për një gjë tjetër. Keni ndonjë informacion që është mbledhur ky grup parlamentar dhe ka marrë vendim.

Unë e dëgjova shumë mirë atë që tha kryetari i grupit dhe nuk tha asgjë nga ajo që po përsëris unë dy herë. Ju duhet të merrni masa për të garantuar që keni akoma të lidhur mendjen me gjuhën veshin me hundën. Flisni përçart. Nuk kemi asnjë vendim të kësaj natyre. Ka një procedurë që duhet të votohet në këtë procedurë të gjithë deputetë janë të lirë të votojnë nga të treja kandidaturat. Me aq vota sa ka për të bërë këtë procedurë.

Në rast se nuk ka vota të mjaftueshme për të respektuar radhën respektohet radha që ka nxjerrë forumi, është votë e lirë. Nëse ju do ikni do të bëhet formalisht do të ndahen votat. Pse duhet ky intimidim. Në çdo rast duhen këto. Fatmirësisht për këtë kemi një provë shumë të thjeshtë. Është një dëshirë humane për t’ju ndihmuar që të rivendosni marrëdhëniet me realitetin.

Ju keni sjellë një kandidat. Atë tjetrin nuk e llogarisim fare pasi ka ardhur nga rruga e vulëhumburve u llogarsim juve që se keni humbur vulën akoma.

Nuk mund të na kërkoni të votojmë avokatin e PD-së. gjeni kandidaturë tjetër, këtu jemi mendohuni. Gjeni një kandidat tjetër. Atë kandidat që keni sjellë mbajeni se u duhet për gjyqe të tjerë. Në çdo gjyq ai avokat su ka sjellë asnjë fitore, i keni humbur të gjitha.’- u shpreh Rama.