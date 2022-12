DiCaprio u nda nga Bella Hadid dhe u kthye në grupmoshën e tij të preferuar – Është parë me një modele 23-vjeçare

Romanca e Leonardo DiCaprios me Gigi Hadid ishte jetëshkurtër, me dy yjet që thuhet se u ndanë.









Aktori fitues i çmimit Oscar është parë në një natë me një partnere të re, e cila në fakt i përket grupmoshës së preferuar të DiCaprios, përkatësisht nën 25 vjeçe.

Arsyeja për Victoria Lamas, e lindur në vitin 1997 dhe vajza e aktorit të njohur Lorenzo Lamas.

Me sa duket, çifti u largua veçmas nga një restorant hollivudian përpara se të hipnin në makinë së bashku.

Leonardo DiCaprio, 48, has a new girl as he enjoys cozy date with actress Victoria Lamas, 23 https://t.co/3F4Wee8jaE — Daily Mail Online (@MailOnline) December 21, 2022

Në humor të relaksuar, me buzëqeshje dhe intimitet të mjaftueshëm mes tyre, DiCaprio dhe Lamas konsiderohen si çifti i ri i showbiz-it. Aktori 48-vjeçar kishte veshur një bluzë të zezë me xhinse, një xhaketë të zezë dhe kapele bejsbolli. Sa i përket Lamas, ajo u shfaq me një bluzë të zezë, pantallona të gjera dhe një xhaketë të zezë.

Sipas informacioneve të Daily Mail, një person nga ambienti i Di Caprios pretendon se ai nuk është çift me 23-vjeçaren. Megjithatë, fotot e tyre të përbashkëta lënë pak vend për dyshime.

Victoria Lamas është aktore dhe modele me pothuajse 24 mijë ndjekës në Instagram, ku poston shpesh foto nga puna dhe udhëtimet e saj me miqtë e saj.

Ajo pati role në filma të shkurtër si ‘The Last Thing the Earth Said’, ‘Two Niner’ dhe ‘A Virtuous Role’, si dhe role të vogla në seriale dhe filma të tjerë televizivë.

Shikoni fotot e saj nga Instagrami

Lidhja jetëshkurtër me Hadid

Thashethemet për lidhjen e Leonardo DiCaprio me supermodelen Gigi Hadid filluan të qarkullojnë shtatorin e kaluar.

Romanca mes tyre u konfirmua me një foto të tyre së bashku në një festë në Nju Jork. Të dy ndanin të njëjtën tryezë dhe ishin shumë të afërt.

Një burim nga rrethi i miqve të DiCaprios kishte komentuar për Entertainment Tonight se çifti i shumëpërfolur po jetonte një lidhje të madhe dashurie: “Ata janë bashkë dhe duken shumë të dashuruar. Gjërat po shkojnë mirë mes tyre dhe të dy janë të lumtur”.

Bella Hadid nuk e aprovoi DiCaprion për motrën e saj

Bella Hadid ka një tendencë për ta “mbrojtur” motrën e saj shpesh dhe në publik. Në fund të fundit, ajo kishte bërë të njëjtën gjë kur u publikuan raportet e para për ndarjen e Gigi-t nga Zayn Malik.

Por në pamje të parë, Bella nuk duket se aprovon askënd si partner të motrës së saj. Leonardo DiCaprio përballet me të njëjtin problem. Një artikull në Marca spanjolle pretendon se Bella Hadid mendon se “motra e saj është shumë e mirë për të qenë me të”. Dhe duke gjykuar nga fotot e fundit të DiCaprios me Lamas, ai me siguri u shfajësua.