Në tregun e këmbimit valutor sot një dollar blihet me 106.7 lekë dhe shitet me 107.7 lekë. Euro edhe sot mbetet në vlerat e një dite më parë. Monedha evropian do të blihet me 113.6 dhe do të shitet me 114.4.









Ndërkohë vazhdon rënien paundi britanik, i cili blihet me 128.8 lekë dhe shitet me 130.8 lekë.

Franga zvicerane do të blihet me 114.9 lekë dhe do të shitet me 115.8 lekë.