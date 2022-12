Fillimi i fundit/ Zyrtarja e lartë europiane dënohet me burg! Brukseli frikësohet se Katari mund të rrëmbejë Eva Kailin

Klima në Bruksel ishte negative që në fillim për zyrtaren e lartw europiane, Eva Kailin, pasi prokurori duket se ka marrë tashmë vendimin që eurodeputetja greke të qëndrojë në burg për përfshirjen e saj në skandalin e ‘Katargate’.









Të paktën kështu ka vlerësuar një prej avokatëve të saj, zotit Michalis Dimitrakopoulos, i cili mori pjesë në seancën e zonjës Kaili në gjykatën belge paraditen e sotme. Duke folur për buletinin kryesor të lajmeve të ALPHA, pak para njoftimit zyrtar nga autoritetet belge, ai theksoi se nuk është optimist për përfundimin e çështjes.

Ndër të tjera ai nënvizoi se Eva Kaili kërkoi të lirohej nga burgu me ‘byzylyk’ dhe i sugjeroi që t’i lihej vetëm një telefon, të cilin e pranoi të monitorohej nga organet kompetente dhe të kishte kontakt vetëm me fëmijën e saj.

Në të njëjtën kohë, sipas z. Dimitrakopoulos, prokurori tha se fëmija nuk është shkak për lirim nga burgu. Madje, ai tha se prokurori ka frikë nga mundësia që Eva Kaili të ikë jashtë vendit. Madje, prokurori belg ngriti pyetjen e “rrëmbimit të saj nga forcat sekrete të Katarit, të cilët do të dërgojnë spiunë për ta çuar në Katar”, kur avokatët e Eva Kaili (s.s. zonja Dimitrakopoulos dhe Rizopoulos) sugjeruan lirimin me kusht me izolim në shtëpi dhe një byzylyk elektronik.

Siç pretendoi zoti Dimitrakopoulos, ai i është përgjigjur prokurorit belg se “pastaj ekziston rreziku që Katari të dërgojë trupa për të pushtuar Brukselin dhe të mund të rrëmbejë zonjën Kaili”.

Ai përfundoi, duke zbritur zgjatjen e masës së paraburgimit të zonjës Kaili (s.s. opera dhe ngjarje), me vërejtjen se vendimi “nuk është marrë me kritere thjesht ligjore, pasi ka ndikime nga shtypi dhe politika”.