Fillon numërimi mbrapsht për zyrtaren e lartë europiane! Eva Kaili kërkoi arrest shtëpie me ‘byzylyk’, pasdite merret vendimi për masën e parandalimit

Ka nisur numërimi mbrapsht për zyrtaren e lartë europiane, Eva Kaili, eurodeputeten greke që hyri në kuadrin e skandalit të ‘QatarGate’ që në momentin e parë, përballë akuzave të rënda, pasi pasditen e sotme do të dihet nëse do të qëndrojë në burg apo jo deri në gjykimin e çështjes.









Në këtë kuadër, avokatët e Eva Kailit kërkuan nga gjyqtarët belgë vetëm ndalimin me “byzylyk” të klientit të tyre.

Linja e mbrojtjes së Eva Kailit

Znj. Kaili e bëri çështjen e saj për rreth një orë mëngjesin e së enjtes, pasi u soll në gjykatën e Brukselit rreth orës 10:00.

Avokatët e Eva Kailit, siç u thanë gazetarëve të mbledhur jashtë gjykatës në kryeqytetin belg, argumentuan para gjyqtarëve se eurodeputetja greke është e pafajshme, nuk ka marrë ryshfet dhe po bashkëpunon me autoritetet.

Të dy avokatët nuk kanë dashur të japin asnjë informacion nga seanca pasi – siç thanë ata – informacioni është konfidencial.

Mbledhja e Këshillit Gjyqësor në Bruksel është thirrur për të vendosur mbi argumentet e Eva Kailit dhe për të vendosur fatin e saj deri në gjyqin e ‘QatarGate’. Domethënë ai vendos nëse ajo do të lirohet me apo pa kushte, apo do të futet në burg.

Një element kyç që do të “peshojë” në vendim sipas shtypit italian, janë paratë e gjetura në valixhen e të atit teksa ai po tentonte të arratisej nga hoteli ku po qëndronte në Bruksel, pas një telefonate që mori nga vajza e tij, të cilën ajo duket se e ka pranuar sipas raportimeve.

Skandali i shumëpërfolur tronditi Parlamentin Evropian dhe shkaktoi tensione në marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Katarin. Zonja Kaili akuzohet se ishte pjesë e grupit të “4”-ve, të cilëve u është caktuar masa e paraburgimit dhe përballen me akuzën e “korrupsionit”, se i përkisnin “organizatës kriminale”, kanë kryer “pastrimin e produkteve të veprimtarisë kriminale”.

Më 14 dhjetor, drejtësia belge urdhëroi që Francesco Giorgi, partneri i Eva Kailit dhe ish eurodeputeti Pierre Antonio Panzeri, i cili konsiderohet si një person kyç në këtë çështje, të mbetet në paraburgim.