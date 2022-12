“Jetën e japim, votën jo”, Berisha “mobilizon” demokratët nga Kavaja: Jemi më të fortë se kurrë

Këtë të enjte u kremtua në Kavajë 32-vjetori i themelimit të degës së Partisë Demokratike në këtë qytet. i pranishëm ishte edhe Sali Berisha, i cili theksoi se demokratët janë më të fortë, ndërsa u shpreh i sigurt në fitoren e zgjedhjeve të 14 majit.









“Bashkë me demokratët e Kavajës dhe Shqipërisë përmbysëm sistemim. Ne kremtojmë këtë 32-vjetor ashtu siç jemi si opozitë e vërtetë. Nuk ka asgjë më të shëmtuar dhe të dëmshme për një komb dhe një shoqëri se sa një opozitë jo e vërtetë. Nuk ka tradhti më të madhe se sa mos të qëndrosh i vërtetë. Ne jemi më të sigurt se kurrë në fitoren tonë, më të fortë se kurrë. Ne u ngritëm, u bëmë të vërtetë, sepse rikthyem lirinë, forcën e idealeve të lirisë midis nesh. 32 vite më parë sollëm rendin pluralist në vendin më monist të Evropës. Ne sollëm pluralitetin e partisë dhe përkushtimi ynë nuk ka, dhe nuk do të ketë të sosur kurrë”, tha Berisha.

Ai theksoi se demokratët do të luftojnë për të mbrojtur votën e lirë në Shqipëri, pavarësisht se qeveria Rama tha ai është armike e vullnetit të lirë të qytetarëve.

“Sot jemi përballë një regjimi, që njësoj si ai që përmbysëm në ’90 nuk do votën. Sot kemi një qeveri, e cila ka shndërruar të gjithë makinerinë në shkatërrimin e votës, duke shkelur çdo ligj dhe parim të shoqërisë së lirë. Demokrate dhe demokratë, ne jemi dhe do mbetemi njerëzit e lirisë, ne do ecim përpara me moton: jetën e japim, votën nuk e japim. Askush nuk do të mund të luajë më me votën e shqiptarëve”, tha Berisha.