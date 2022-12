Lojërat në çift e forcojnë marrëdhënien

Lojërat në çift janë një aktivitet interesant: për të rinjtë mund të jenë një mënyrë për t’u njohur me njëri-tjetrin, ndërsa për partnerët e vjetër mund të ndihmojnë për të rindezur pasionin.









Të kalosh shumë kohë së bashku, për fat të keq, nuk do të thotë të ndash kohë cilësore. Ndonjëherë ju uleni afër njëri-tjetrit dhe nuk flisni, secili duke parë pajisjen e tij dixhitale ose të magjepsur përpara televizorit. Por, çfarë të bëni?

Të luash në çift mund të rrisë përfshirjen aktive, intimitetin dhe spontanitetin. Këto aktivitete shërbejnë për të kultivuar ndjenjat e afërsisë dhe lidhjes, dhe gjithashtu mund të përmirësojnë aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve, komunikimin dhe angazhimin njohës. Këtu janë disa ide.

Gjuetia e thesarit | Dilni me një gjueti thesari me temë që mund të luhet brenda ose jashtë. Mundësitë janë të pafundme me të gjitha temat që mund të imagjinoni duke përfshirë gjëegjëza, shënime dashurie, kujtime të preferuara dhe më shumë.

Kuba akulli | Kjo është një lojë për njerëzit më të orientuar seksualisht. Merrni një tas me kuba akulli dhe jepni kohë sa kohë partneri juaj mund të tolerojë akullin në pjesë të ndryshme të trupit të tij.

Kontakti me sy | Është një aktivitet i mrekullueshëm të ri-angazhoheni me njëri-tjetrin, nëse jeni ndjerë të shkëputur. Për të luajtur, uluni në një pozicion të rehatshëm dhe përballuni me partnerin tuaj. Shikoni njëri-tjetrin në sy për 15 minuta dhe ndjeni energjinë. Lëreni çdo ndjenjë të dominojë situatën.

Lojë me pyetje | Ju mund të mendoni se dini gjithçka për partnerin tuaj, por shanset janë që ka ende shumë që mund të mësoni. Shkruani 20 pyetje që do të dëshironit t’ju bënte partneri juaj dhe më pas ndërroni listat.

