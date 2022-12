Lufta në Ukrainë/ Zbulimi i NYT: 24 parashutistë rusë përhapin terror në qytetet e Ukrainës

Tronditëse janë gjetjet e një hetimi tetë mujor nga gazetarët e “New York Times” (NYT) bazuar në materialet video dhe fotografike që ata mblodhën që nga prilli i kaluar dhe që dëshmojnë për tmerret në Butsa, Ukrainë, si dhe për vrasësit përgjegjës për vdekjen e rreth 400 ukrainasve.

Dokumentet e “NYT” “tregojnë” grupin sekret rus që qëndron pas masakrës në qytetin ukrainas. Pamjet që paraqesin kufomat e dhjetëra civilëve të shtrirë në rrugët e Butsas kishin provokuar zemërimin e komunitetit ndërkombëtar.

Në Rusi, megjithatë, zyrtarët patën një reagim krejtësisht të ndryshëm: se ata nuk qëndrojnë pas masakrës në qytetin ukrainas. Presidenti rus Vladimir Putin e hodhi poshtë pamjen e tmerrshme si një “provokim” dhe pretendoi se ushtria ruse nuk kishte asnjë lidhje me të. Megjithatë, një hetim tetë-mujor i New York Times arriti në përfundimin se autorët e masakrës përgjatë rrugës Yabluska ishin parashutistë rusë, anëtarë të Regjimentit 234, të udhëhequr nga Nënkoloneli Artyom Gorodilov.

Provat tregojnë se, vrasjet e dhjetëra civilëve ishin pjesë e një përpjekjeje të qëllimshme dhe sistematike të Moskës për të siguruar një rrugë drejt kryeqytetit, Kiev.

Ushtarët rusë morën në pyetje dhe ekzekutuan njerëz të paarmatosur, por gjithashtu vranë njerëz që po kalonin pa dashje rrugën. Qofshin fëmijët që largoheshin me familjet e tyre apo vendasit që shpresonin të gjenin sende ushqimore. Kishte edhe disa që thjesht po përpiqeshin të ktheheshin në shtëpi me biçikletat e tyre.

“Ne kemi identifikuar 36 nga viktimat e vrarë përgjatë rrugës Yablunska”, shkruan New York Times. Me luftën e Putinit në Ukrainë që po i afrohet njëvjetorit të saj në rreth tre muaj, raporti i NYT zbulon plane të fshehta luftarake ruse, përgjime dhe intervista me ushtarë dhe të besuar të Kremlinit që hedhin dritë të re mbi dështimet e

A është i afërt një tjetër sulm rus në Ukrainë?

Një këshilltar i lartë i liderit ukrainas Volodymyr Zelensky ka pohuar se vendi i tij po përgatitet për mundësinë e një sulmi të ri rus në mes të dimrit. Gazetarët e New York Times kaluan disa muaj në qytetin Butsa pasi forcat ruse u larguan, duke intervistuar banorët, duke mbledhur pamjet e kamerave të sigurisë dhe duke marrë të dhëna ekskluzive nga burime qeveritare.

Në Nju Jork, hetuesit e Times analizuan materiale duke përfshirë regjistrimet e telefonit dhe mesazhet e deshifruara dixhitale të përdorura nga komandantët në kanalet radio ruse. “Gjithçka tregon” Një fushatë e pacipë dhe e përgjakshme që e ktheu një rrugë të qetë periferike në atë që banorët e quajnë tani një “rrugë vdekjeje”, komenton gazeta amerikane.

Russia’s invasion of Ukraine has taken thousands of lives and created a humanitarian crisis. It has also dealt a grievous blow to Ukrainian culture. Over 300 sites have been damaged or destroyed since the war began, a New York Times investigation shows. https://t.co/YilAg9eFmp pic.twitter.com/qvceEUHI6d

— The New York Times (@nytimes) December 20, 2022