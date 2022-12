‘Nëse doni të udhëtoni, largohuni tani’ – Biden paralajmëron për ‘ciklonin bombë’

Presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi amerikanët sot se stuhitë “të rrezikshme dhe kërcënuese” priten në disa zona të vendit në 48 orët e ardhshme, duke këshilluar ata që planifikojnë të udhëtojnë për të vizituar të afërmit dhe miqtë që të largohen menjëherë.

“Këto janë stuhi të rrezikshme dhe kërcënuese, vërtet të rënda nga Oklahoma në Wyoming dhe Maine… Kështu që unë u bëj thirrje të gjithëve që t’i marrin seriozisht paralajmërimet lokale,” tha Presidenti Biden. “Nëse keni ndërmend të udhëtoni, largohuni tani! Nuk është qesharake!”, theksoi ai dhe shtoi se u dha leje anëtarëve të stafit të Shtëpisë së Bardhë që të niseshin më herët për në destinacionet e tyre të Krishtlindjeve.

Vala e motit të ashpër pritet të sjellë kushte stuhie në rajonin e Liqeneve të Madhe, reshje shiu të ndjekur nga temperatura ngrirëse në Bregun Lindor, erëra me shpejtësi 100 km/h dhe ftohtësi e ashpër deri në jug deri në kufirin me Meksikën.

Mërkuri në disa zona mund të bjerë deri në 15 gradë nën normalen e sezonit, paralajmërojnë sinoptikanët.

Gati 2000 fluturime të planifikuara për 48 orët e ardhshme janë anuluar, duke përfshirë 700 për në Çikago. Qindra fluturime u anuluan gjithashtu në Denver.

Warning: Severe Weather #USA Drastic drop in temperatures (-30°C) polar-arctic air and the probability of a Winter Storm from December 20/26. pic.twitter.com/TdG9IZZXXb

— Temporada Huracanes (@TemporadaHurac1) December 19, 2022