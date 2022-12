Një aferë familjare! Si gërshetuan motrat Kaili lobimin dhe politikën

Politika është një biznes familjar për Eva Kailin.









Kur zëvendëspresidentja e pezulluar e Parlamentit Evropian, Eva Kaili, u arrestua në një komplot ndaj Katarit dhe Marokut më 9 dhjetor, personi i parë që bëri një mbrojtje të pasionuar ishte motra e saj, Mantalena Kaili.

Kjo mund të mos jetë befasuese në vetvete, por lidhjet mes dy grave duket se arrijnë përtej besnikërisë së thjeshtë si motra.

Ndërsa Eva Kaili, e cila do të dalë në gjykatë në Bruksel të enjten, po ndërtonte një karrierë në Parlament, Mantalena Kaili krijoi një organizatë me shumë qëllime – Made Group – fokusi i së cilës shpesh mbivendosej me karrierën e motrës së saj. Ndërsa Eva Kaili marshoi gjithnjë e më lart në politikë, Grupi i Made u shfaq i madh në krahë.

Një shembull kryesor i faktit se ku aktivitetet e Made Group u kryqëzuan me interesat politike të Evës mund të shihet në sektorët e shkencës dhe teknologjisë. Ashtu si Eva Kaili po e kthente vëmendjen e saj në Parlamentin Evropian te tema të tilla si inteligjenca artificiale dhe blockchain, Grupi i Made i Mantalena Kaili në 2018 krijoi një “iniciativë jofitimprurëse” të quajtur ELONtech, e cila gjithashtu u fokusua në këto fusha.

Përpjekjet e Eva Kailit si nxitëse e tifozëve të Parlamentit për blockchain do të kulmojnë me prezantimin e suksesshëm të një rezolute mbi teknologjinë blockchain në tetor 2018. Paneli i Parlamentit Evropian për të ardhmen e shkencës dhe teknologjisë (STOA) – të cilin Eva Kaili e drejtoi në atë kohë – lançoi Qendrën e tij për Inteligjencën Artificiale në dhjetor 2019.

ELONtech ishte një aleat i dobishëm për kauza të tilla, me të dyja motrat Kaili të përfshira plotësisht – siç ishin stafi parlamentar i Eva Kailit. Mantalena Kaili vepronte si drejtoreshë menaxhuese e ELONtech dhe Eva Kaili ishte këshilltare. Një nga redaktorët e ELONtech, Dimitris Tzanidakis, gjithashtu shfaqet në listën e asistentëve të Eva Kailit në faqen e internetit të Parlamentit Evropian, ndërsa këshilltari i lartë ligjor i ELONtech, Alexandros Spyridonos, shfaqet në të njëjtën listë të ndihmësve parlamentar si ofrues shërbimi.

Në vitin 2020, Eva Kaili nisi një bord këshillues ndërkombëtar për STOA, i cili ndodh të jetë organi këshillues i Parlamentit Evropian për prioritetet e BE-së për inovacionin. Bordi përfshinte një përfaqësues nga ELONTech – dhe një nga Fondacioni i Katarit, organizata e zhvillimit të emiratit me xhepa të thellë për arsimin, shkencën dhe kulturën.

Aktivitetet e ELONtech janë jashtëzakonisht të përcaktuara mirë. Ai organizon ngjarje dhe e paraqet veten si një “observator” dhe “platformë” për çështje ligjore dhe teknologjike. Sipas platformës së transparencës LobbyFacts.eu, ajo u përfshi në regjistrin e BE-së të organizatave lobuese që nga viti 2020, duke u fokusuar kryesisht në teknologjinë blockchain; që atëherë është zhdukur nga regjistri.

Organizata e saj mëmë Made Group nuk i ka publikuar llogaritë e saj, por sipas të dhënave të BE-së ka marrë shuma të mëdha fondesh nga BE për projektet e saj, të cilave Eva Kaili i ka ofruar mbështetje.

Faqja e internetit e ELONtech u hoq jashtë linje në fund të javës së kaluar. Në kohën e shkrimit, ai është kthyer në internet, por me të gjithë emrat e stafit të tij të hequr. Ngjarja më e fundit e ELONtech, e mbajtur në javën e parë të dhjetorit, ishte Tryeza e Rrumbullakët e Athinës për AI, e organizuar nga Eva Kaili në Parlamentin Evropian.

Tani, emërimi i bordit këshillimor – krahas ngjarjeve dhe nismave të tjera të ndërmarra gjatë mandatit të Eva Kailit – po shqyrtohen nga STOA për t’u siguruar që gjithçka ishte “mbi bordin”, tha një person nga zyra e një prej eurodeputetëve që kryente hetimin.

Christian Ehler, eurodeputeti i qendrës së djathtë që mori kryesimin e STOA në mars 2022, i tha POLITICO se nuk ishte i sigurt nëse propozimi për të emëruar një ekspert që punonte për ELONtech ishte diskutuar në mënyrë eksplicite.

Emërimi i bordit “nuk ka pasur ndonjë pasojë financiare për STOA, as nuk ka ndikuar në funksionimin e tij si i tillë”, tha ai. Bordi mbajti vetëm disa mbledhje nën këtë mandat, të cilat të gjitha u zhvilluan gjatë mandatit të Kailit si kryetar, shtoi ai. “Asnjë takim nuk u zhvillua gjatë mandatit tim si kryetar – dhe këto takime, me dijeninë time, nuk kanë çuar në ndonjë iniciativë brenda STOA”.

E pyetur nga POLITICO pse emrat e stafit dhe këshilltarëve ishin hequr nga faqja e internetit e ELONtech, Mantalena Kaili tha se kjo ishte bërë për të ruajtur “diskrecionin” e këshilltarëve dhe vullnetarëve të organizatës. E pyetur pse e fshiu edhe emrin e saj, ajo tha se “nuk ishte sekret” që drejtonte ELONtech.

Kur Eva Kaili u arrestua si pjesë e një hetimi belg për korrupsion, pastrim parash dhe organizatë kriminale, Mantalena Kaili – pasuritë e së cilës janë ngrirë – tha se nuk mund t’i besonte akuzat, duke pasur parasysh “moralin dhe personalitetin” e motrës së saj.

Në një intervistë për gazetën greke Proto Thema, ajo tha se ishte gati të merrej në pyetje në Bruksel.

Dy motrat janë të afërta dhe shpesh brohorasin për njëra-tjetrën në rrjetet sociale dhe nisnin seancat epike të blerjeve në Athinë. Gjatë fushatës së Eva Kailit në Parlamentin Evropian 2014, Mantalena Kaili shpiku kombinimin e hashtagut “#keep_calm & #vote_sister”.

Gjatë pesë viteve të fundit, dyshja janë parë shpesh së bashku në ngjarje teknologjike dhe kanë qenë të përfshirë në projektet e njëri-tjetrit. Grupi lobues Industry Commons, në bordin drejtues të të cilit është Mantalena Kaili, e përshkroi atë si “këshilltare kryesore për politikat dhe bashkëpunëtore të ngushtë në zyrën e motrës së saj, eurodeputetes greke Eva Kaili”, megjithëse kjo nuk konfirmohet në faqen e profilit parlamentar të Eva Kailit. Përshkrimi u hoq nga faqja e internetit e Industry Commons javën e kaluar.

Mantalena Kaili tha për POLITICO se ajo ka punuar për Eva Kailin “si asistente me bazë në Athinë” dhe është regjistruar në Greqi sipas një kontrate specifike që ajo tha se “u lejohej për eurodeputetë”. Mantalena Kaili shtoi se nuk e di pse emri i saj nuk është përfshirë – dhe nuk është përfshirë kurrë – në listën e këshilltarëve të Eva Kailit në faqen e internetit të Parlamentit Evropian.

Eva Kaili u zgjodh për herë të parë në Parlamentin Evropian në vitin 2014, e ulur me grupin socialistë dhe demokratë dhe u bë shpejt e njohur si një ligjvënëse me ndikim në dosjet dixhitale. Një inxhiniere dhe arkitekte e trajnuar, ajo iu bashkua komitetit të industrisë të Parlamentit Evropian (ITRE) në korrik 2014 dhe do të vazhdonte të ndihmonte në vlerësimin e programit të financimit të kërkimit dhe zhvillimit të BE-së prej 80 miliardë eurosh, Horizon 2020.

Në tetor të po këtij viti, ajo u bë zëvendëskryetarja e parë e STOA, duke u ngjitur në rolin e kryetares në vitin 2017; ajo ishte gruaja e parë që mbajti postin, në të cilin do të qëndronte deri në mars 2022.

Në të njëjtën kohë, në Greqi, Mantalena Kaili – një avokate me profesion – po përgatitej për sipërmarrjet e saj. Në gusht 2017, ajo lançoi Made Group, një “platformë jofitimprurëse me bazë në Athinë për strategjinë e komunikimit, projektet e inovacionit social dhe sinergjitë krijuese”. Që nga viti 2021, Mantalena Kaili u rendit si administratorja e vetme e kompanisë dhe bashkëthemeluese së bashku me Matina Kanaki, sipas dokumenteve të depozituara në Dhomën e Tregtisë së Athinës. Kanaki u rendit gjithashtu si asistent i Eva Kailit në shkurt 2020.

Në nëntor 2022, Kanaki u bë menaxher i Estate Aria Properties, një biznes imobiliar i krijuar nga Eva Kaili dhe partneri i saj, Francesco Giorgi. Giorgi, i cili është nga Italia, punon si asistent i një tjetër eurodeputeti, italianit Andrea Cozolino. Giorgi u ndalua gjithashtu në hetimin e vazhdueshëm për para të gatshme.

Gërvishtje e ndërsjellë e shpinës

Gjatë viteve pas fillimit të tij në 2017, Made Group do të merrte pjesë në disa projekte dixhitale të mbështetura nga Horizon 2020 – më së shumti konsorciumi ndërkombëtar që zhvilloi ChildRescue, një aplikacion për të gjetur fëmijët emigrantë të humbur. Organizata e Mantalena Kailit ishte përgjegjëse për komunikimin, duke marrë 104,037.50 € në financim nga BE midis 2018 dhe 2020. Në vitin 2019, Eva Kaili priti përfaqësuesit e ChildRescue në një ngjarje parlamentare të organizuar nën kujdesin e STOA, dhe në vitin 2021 ajo foli në një punë të caktuar të Made Group. krijuesit e projektit.

Made Group mbështeti gjithashtu komunikimet për Girls Coding, një projekt i vitit 2017 që synon të mësojë zhvillimin e softuerit për gratë e reja, për të cilin Eva Kaili foli në një ngjarje që prezantoi rezultatet në tetor 2017. Gjithashtu i përfshirë në projekt ishte Kean, një OJQ greke që shfaq bashkëpunimin e Made Group -themelues Kanaki si sekretar i bordit të guvernatorëve. Në vitin 2018, një postim në faqen e internetit të Kean-it vlerësoi Eva Kaili për shkaktimin e krijimit të Girls Coding përmes një rekomandimi për Institutin Evropian të Inovacionit dhe Teknologjisë (EIT), i cili financoi projektin brenda kornizës Horizon 2020.

Një zëdhënës i EIT tha: “Për shkak të një interesi të përbashkët për një pjesëmarrje më të madhe të grave dhe vajzave në teknologji, Eva Kaili ishte ndër mbështetësit për zhvillimin e programeve [Girl Coding]”.

Në vitin 2020, Made Group u zgjodh gjithashtu për të operuar një qendër rajonale STARTS – pjesë e një programi të krijuar nën Horizon 2020 që kërkonte të integronte artin dhe teknologjinë. Nisja e projektit ishte rezultat i një propozimi pilot të quajtur “art dhe dixhital”, i cili u paraqit nga Eva Kaili në vitin 2018, tha për POLITICO një person me njohuri mbi proceset e financimit të BE-së. Ky person shtoi se Made Group ka marrë 105,172 € nga Komisioni për pjesëmarrjen e tij në STARTS.

Duke folur për POLITICO, Mantalena Kaili kundërshtoi shkallën e mbivendosjes midis Made Group dhe punës që motra e saj kreu në Bruksel. “Ne kishim aktivitete që nuk po ndiqnin në mënyrë eksplicite axhendën e Evës,” tha ajo.

Në një njoftim për shtyp nga ajo thuhej se Made Group “ka marrë pjesë në projekte, programe, studime dhe evente të ndryshme në bashkëpunim, rast pas rasti me një ekip të gjerë bashkëpunëtorësh dhe vullnetarësh jo të përhershëm”. Në njoftimin për shtyp theksohej gjithashtu se si ELONtech “nuk është person juridik (jo kompani) dhe definitivisht nuk është një OJQ dhe nuk ka marrë asnjë euro financim”.

Askush tjetër i përmendur në artikull nuk iu përgjigj kërkesave për koment deri në kohën e publikimit.