Provokimi rus vjen në Adriatik! Anija ushtarake iu afruan aeroplanmbajtëses George W. Bush, rrezikohet gazësjellësi TAP

Me lëvizje provokuese të një anijeje ruse u rritwn tensionet në detin Adriatik. Tensionet u shtuan në Ngushticën e Otrantos, një pikë ku tubacionet e gazit natyror, rrjetet e energjisë dhe kabllot e internetit konvergojnë midis Italisë dhe Ballkanit.

Një njësi ushtarake në Adriatik thuhet se ka nisur një provokim kundër aeroplanmbajtëses amerikane USS HW Bush dhe kolonës së saj.

⚓️ The situation is not clear but there are several elements that suggest that the Russian Navy is active again in the Adriatic #NATO #Russia #Ukraine https://t.co/aBzkskVBcC

Misioni i anijes ruse Akademik Pashi nisi javën e kaluar nga porti sirian i Tartusit dhe prej të mërkurës ndodhet në kanalin e Otrantos. Fillimisht u ndal në kabllon e nëndetëses OteGlobe, një lidhje me fibër optike që lidh Barin me Greqinë dhe më pas kaloi në tubacionin e zhytur TAP.

hey @ItaMilRadar, any Italian warships operating with CSG 10? Interesting spot of a ~134M warship 4.6km south of the Leyte Gulf (with the USS GHWBush just north of them). I know the Andrea Doria was with them but she is ~153M in length. (Sentinel 2, morning of Dec 20, 2022) pic.twitter.com/JreW8WefbO

— MT Anderson (@MT_Anderson) December 20, 2022