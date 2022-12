Skuadër e re për Ronaldon, zbulohen detaje të reja për kontratën e portugezit

C.Ronaldo-Al Nassr janë vetëm një hap larg, për këtë është e sigurt e përditshmja spanjolle Marca, e cila shton se zyrtarizimi i këtij transferimi mund të vijë në orët në vijim.









CR7 është gati të firmos kontratën e tij të fundit si futbollist profesionit, një kontratë 2-vjeçare me ekipin nga Arabia Saudite. Ronaldo nuk do të firmos vetëm një kontratë si profesionit, por do të nënshkruajë dhe një kontratë si ambasador i këtij vendi për të sponsorizuar Arabisë Saudite që së bashku me Egjiptin dhe Greqinë kanë hedhur kandidaturën për të organizuar Botërorin në 2030.

Që nga momenti kur Ronaldo dhe United shkuan në divorc, ylli portugez është përpjekur të gjejë një skuadër të përshtatshme për të, por ofertat nga Evropa kanë munguar, duke e detyruar të zgjedh Arabinë Saudite. Sipas mediave, CR7 do të përfitoj afro 200 milionë euro për dy vite, shifër e cila do të shtohet pasi të marrë rolin e ambasadorit.