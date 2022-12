Tentoi që të kalojë kufirin e Kapshticës duke korruptuar doganierin, e pëson keq 46-vjeçari nga Paskuqani

Një 46-vjeçar është proceduar penalisht nga Policia pasi ka tentuar që të korruptojë Punonjësit e Policisë Kufitare në Pikën e Kalimit Kufitar Kapshticë.









U mësua se gjatë kryerjes së procedurave të regjistrimit në hyrje të vendit tonë, në momentin kur punonjësi i Policisë i ka kërkuar pasaportën, ai ia ka dhënë atë, me një kartëmonedhë të prerjes 20 euro në brendësi të saj, me qëllim shmangien e procedurave të kontrollit të dokumentacionit, për shkak se kishte kaluar afatin e qëndrimit të ligjshëm jashtë Shqipërisë.

Po ashtu u procedua penalisht edhe një 35-vjeçar, pasi shërbimet e Policisë kanë konstatuar në pasaportën e tij, 5 vula të dyshuara të falsifikuara.

Njoftimi i policisë:

Kapshticë/Vijojnë kontrollet nga Policia Kufitare, për goditjen e paligjshmërisë.

Goditet 1 rast i tentativës për të korruptuar punonjësin e Policisë Kufitare, për të kaluar kufirin në mënyrë të parregullt.

Goditet dhe 1 rast i tentativës për të kaluar kufirin me dokument identifikimi me vula të falsifikuara.

Procedohen në gjendje të lirë 2 shtetas.

Punonjësit e Policisë Kufitare në Pikën e Kalimit Kufitar Kapshticë, gjatë kryerjes së proceduarave të regjistrimit të shtetasve që kalojnë kufirin, kanë goditur dy raste të tentativës për të kaluar kufirin në mënyrë të parregullt, konkretisht:

Shtetasi I. C., 46 vjeç, banues në Paskuqan, Tiranë, gjatë kryerjes së procedurave të regjistrimit në hyrje të Republikës së Shqipërisë, në momentin kur punonjësi i Policisë i ka kërkuar pasaportën, ai ia ka dhënë atë, me një kartëmonedhë të prerjes 20 euro në brendësi të saj, me qëllim shmangien e procedurave të kontrollit të dokumentacionit, për shkak se kishte kaluar afatin e qëndrimit të ligjshëm jashtë Shqipërisë.

Gjithashtu, gjatë kontrollit të dokumentacionit të shtetasit L. F., 35 vjeç, banues në fshatin Novoselë, Maliq, shërbimet e Policisë kanë konstatuar në pasaportën e tij, 5 vula të dyshuara të falsifikuara.

Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë referuan materialet në Prokurori dhe nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin I. C., për veprën penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe për shtetasin L. F., për “Falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve”.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprime të mëtejshme.