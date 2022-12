Zbulohet data e samitit BE-Ukrainë/ Liderët pritet të vendosin qëndrimin që do të mbajnë kundër Rusisë

Data 3 shkurt do të jetë data që do të mbahet samit mes Bashkimit Europian dhe Ukrainës, por vendndodhja ende nuk është vendosur.









Është konfirmuar se tema e samitit do të jetë se si blloku mund të vazhdojë të mbështesë Ukrainën kundër Rusisë ku dhe do të vlerësohet rrugëtimi që ka bërë Ukraina drejt anëtarësimit në BE.

Sakaq pritet që të pranishëm në këtë samit të jetë presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel dhe kryetarja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen,

“Kryetari i 27 liderëve të BE-së, Charles Michel, dhe kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të takohen me Zelenskyy për konferencën”, raporton sky news.