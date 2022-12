37-vjeçari shqiptar ia kishte vënë syrin turisteve femra – Hynte nëpër dhoma dhe vidhte çfarë gjente para

Turiste të huaja femra që qëndronin në hotele në Rodos u vunë në shënjestër të një 37-vjeçari shqiptar, i cili u ngjit në ballkonet e dhomave të tyre dhe vodhi gjithçka që gjente.









Veprimi i tij u zbulua nga një gjurmë gishti e gjetur në parmakët e ballkonit të dhomës ku qëndronte një shtetase islandeze. Gruaja ka raportuar më 20 qershor se një person i panjohur ka hipur në ballkonin e dhomës së saj, ka thyer një dritare të pasiguruar dhe i ka vjedhur 20 euro nga çanta. Në atë kohë Shërbimi Kriminal kishte identifikuar gjurmën e gishtit dhe nga hetimi rezultoi se ajo i përkiste 37-vjeçarit, i cili ishte i shënuar për vjedhje me një metodë të ngjashme.

Në kuadër të hetimeve paraprake, u konstatua se në orët e para të 25 qershorit, “miu” shqiptar kishte përfituar nga mungesa e shkurtër e një turisteje suedeze, e cila po notonte në plazhin Miaoulis në Rodos dhe i kishte rrëmbyer markën e saj iPhone. celular me vlerë 1500 euro nga çanta e saj. Policia e sigurisë ka krijuar një dosje për autorin për dy vjedhjet dhe e ka dorëzuar në Prokurorinë e Rrethit Rodos.

Ata identifikuan autorin që theu një vitrinë

Të dhënat e identitetit të një 43-vjeçari dolën nga hetimi i kryer nga Sigurimi në lidhje me vjedhjen me thyerje në një dyqan veshjesh në Katerini, mëngjesin e së dielës, ku autori goditi dritaren me shkelm dhe rrëmbeu nga kasa 249 euro. Ndaj tij është ngritur një dosje për vjedhje dhe dëmtim të pasurisë së huaj, e cila i është dorëzuar prokurorit të Protodiki Katerinis.

Sigurimi hapi një çështje ndaj një gruaje greke, siç rezultoi nga hetimet, më 4 nëntor ajo hyri në një shtëpi në zonën Arabissos të Pellës dhe rrëmbeu bizhuteri dhe sende të tjera, me vlerë totale 1000 euro. Dosja i është dorëzuar Prokurorisë së Pellës.