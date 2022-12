Me buzëqeshje në fytyrë, Cristiano Ronaldo publikon fotografinë e parë pas dështimit në Kupën e Botës

Cristiano Ronaldo dukej në një humor teksa ndau një foto në llogarinë e tij në Instagram, e para pas zhgënjimit në Kupën e Botës.









Pesë herë fituesi i Topit të Artë ka qenë lojtar i lirë që nga nëntori, pasi u largua nga Manchester United pas intervistës së tij shpërthyese me Piers Morgan. Ronaldo goditi veçanërisht Erik ten Hag dhe Glazers, me sulmuesin veteran që deklaroi se nuk kishte respekt për menaxherin e United.

United konfirmoi në një deklaratë më 22 nëntor se Ronaldo ishte divorcuar nga Djajtë e Kuq me pëlqim reciprok, duke i dhënë fund periudhës së tij të dytë në klub, pasi u ribashkua nga Juventus në vitin 2021. Pas bëmave të tij zhgënjyese në Kupën e Botës me Portugalinë, Ronaldo është lidhur me një lëvizje mega-monetare te skuadra e Arabisë Saudite Al-Nassr.