Francezët të pakënaqur, po mbledhin nënshkrime për të përsëritur finalen e Kupës së Botës

Finalja e Kupës së Botës të së dielës së kaluar përfundoi në mënyrë dramatike, me Argjentinën që fitoi me penallti ndaj Francës.









‘Albiceleste’ shkoi në pushim me dy gola epërsi falë golave ​​të Lionel Messi dhe Angel Di Maria. Franca u kundërpërgjigj, duke e dërguar ndeshjen në kohën shtesë, me Kylian Mbappe që shënoi një dygolësh. ‘Albiceleste’ rifitoi epërsinë përmes Messit, por superylli i Parisit barazoi sërish. Fituesi i trofeut prestigjioz u përcaktua përfundimisht në një penallti të mprehtë, me Argjentinën që fitoi 4-2.

Humbja la një shije të hidhur te tifozët francezë të cilët ndihen të padrejtë nga rezultati final. Një përdorues i MesOpinions i ka kërkuar FIFA-s që të riluajë ndeshjen për shkak të penalltisë së padrejtë të Argjentinës, duke pretenduar se Mbappe kishte pësuar faull para golit të Angel Di Maria.

Kërkesa për rikthimin e ndeshjes shkruhet si më poshtë: “Arbitri u shit tërësisht, nuk pati asnjëherë penallti + faull ndaj Babes në golin e 2-të!!! Ju lutemi nënshkruani dhe shpërndajeni masivisht për të rifilluar luftën!”

Pothuajse 200,000 njerëz kanë nënshkruar peticionin deri më tani. Pavarësisht popullaritetit të kërkesës, sigurisht që nuk ka shanse të përsëritet ndeshja Francë-Argjentinë.