Ish trajneri i Real Madrid, Del Bosque: Messi është futbollisti më i madh i të gjitha kohërave

Ish-trajneri i Spanjës, Vicente Del Bosque e ka cilësuar Lionel Messin si futbollistin më të madh të të gjitha kohërave.

Debati mbi më të madhin e futbollit në histori është ringjallur javët e fundit, pasi Messi më në fund i dha fund pritjes së tij të gjatë për titullin e parë të Kupës së Botës, pasi Argjentina fitoi trofeun e Kupës së Botës “Katar 2022”.

Vendi i Messit në panteonin e të mëdhenjve të të gjitha kohërave tashmë është siguruar pasi karriera e tij e pabesueshme në Barcelonë dhe fitorja e tij në Kupën e Botës dukej se ishte pjesa e fundit e bashkimit të pjesëve të figurës.

2 – Only two players have both scored 5+ goals and created 20+ chances in a #FIFAWorldCup tournament (since 1966):

Diego Maradona in 1986

Lionel Messi in 2022

Mythical. pic.twitter.com/c3x8IEqcvd

— OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022