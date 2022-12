“Jam e shëndoshë, por kam të njëjtat të drejta si të tjerët”/ Qatar Airways ndalon fluturimin e influencueses braziliane mbipeshë – Shihni fotot

Qatar Airways do të paguajë shtrenjtë për sjelljen raciste ndaj një influencuesej braziliane pasi ata refuzuan ta lejojnë atë të udhëtojë për shkak të kilogramëve të tepërt.









Siç shkruan gazeta “Bild”, influencuesja braziliane Juliana Neme u gjykua nga linjat ajrore të Katarit si shumë mbipeshë për të hipur, ndërsa bileta e kthimit që ajo kishte nxjerrë tashmë për t’u kthyer në vendin e saj pas pushimeve në Liban nuk iu pranua.

Siç pretendon 38-vjeçarja braziliane, pesha e saj nuk ka luajtur asnjëherë rol kur udhëtonte me avion. Nemeh, siç komentohet nga “Bild”, ishte me pushime me familjen e saj në Liban në nëntor dhe dëshironte të kthehej në atdheun e saj nëpërmjet Dohas me Qatar Airways. Por në Bejrut ajo nuk u lejua të hipte.

“Një stjuardesë nga Katari i telefonoi nënës sime në check-in dhe i tha se nuk jam e mirëpritur sepse jam shumë e shëndoshë”, shkroi Juliana në Instagram, duke ndarë sjelljen e papranueshme të linjave ajrore të Katarit për 168 mijë ndjekësit e saj.

Në sportelin e aeroportit, stafi i tha asaj se duhej të paguante një biletë të klasit të biznesit për 3000 euro. Ajo vetë kishte rezervuar një biletë të klasit ekonomik, duke paguar shumën prej një mijë eurosh.

Braziliani 38-vjeçar nuk pranoi të paguante diferencën dhe për dy orë ajo iu lut stjuardesat që ta lejonin të udhëtonte me biletën e saj tashmë të paguar, por pa sukses. Ndërsa motra dhe nipi i saj hipën dhe u kthyen në Brazil, ajo dhe nëna e saj mbetën të shkatërruar në aeroportin e Bejrutit.

“Unë u poshtërova jashtëzakonisht para të gjithëve në aeroport vetëm sepse jam e shëndoshë! Sa turp që një kompani si ajo e Katarit e lejon këtë diskriminim. Jam e shëndoshë, por kam të njëjtat të drejta si njerëzit e tjerë”, shkruan influencuesja 38-vjeçare, duke u ankuar për eksperiencën traumatike që ka përjetuar.

Përfundimisht ambasada braziliane në Bejrut e zgjidhi problemin duke bllokuar biletën e kthimit të Nehmes. Kur mbërriti në vendin e saj, 38-vjeçarja braziliane vendosi të çojë Qatar Airways në gjykatë.

Sipas botimit gjerman, një gjykatë në Sao Paulo dënoi kompaninë ajrore të martën, duke e urdhëruar atë të paguajë 3500 euro për seancat e psikoterapisë pas përvojës traumatike.

Nga ana e saj, Qatar Airways pretendoi pas incidentit se Neme thjesht duhej të kishte rezervuar dy bileta për të hipur. “Kushdo që merr hapësirë ​​nga pasagjerët e tjerë duhet të blejë një vend shtesë për sigurinë dhe komoditetin e të gjithë pasagjerëve”, shkroi kompania në një deklaratë.