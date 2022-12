Ju kruhet vazhdimisht lëkura? Kjo është arsyeja

Lëkura e kruar mund të jetë stresuese dhe frustruese me ose pa skuqje, lëkura juaj po përpiqet t’ju tregojë diçka.









Ndjenja e vazhdueshme e kruajtjes mund të shtojë shqetësimin, dhe ka shumë arsye pse është kështu. Të kuptuarit pse lëkura kruhet është hapi i parë në trajtimin e problemit, thotë Alix J. Charles, një dermatologe dhe bashkëpunëtore në Akademinë Amerikane të Dermatologjisë (AAD).Më poshtë është një udhëzues për 7 shkaqet më të zakonshme të kruajtjes së lëkurës.

1.Jeni të dehidratuar

Lëkura e thatë, e njohur edhe si kseroza, është një nga shkaqet më të zakonshme të kruajtjes kronike, thotë Meghan Feely, një dermatologe në Nju Jork. Kjo mund të jetë për shkak të gjenetikës, motit të ftohtë apo edhe plakjes. Nëse shpesh notoni, bëni banja ose dushe të nxehta, ose ndoshta jeni shtatzënë (ose anasjelltas jeni duke kaluar menopauzë), kruajtja e lëkurës mund të rritet gjithashtu.

Përdorimi i një losioni hidratues trupi dhe kremi për fytyrën mund të lehtësojë kruajtjen duke rihidratuar lëkurën, thotë Melissa Kanchanapoomi Levin, një dermatologe me bazë në Manhattan, por nëse kjo nuk ju ndihmon, shihni një dermatolog për vlerësim të mëtejshëm.

2.Një sëmundje lëkure që nuk trajtohet siç duhet ose fare

Nëse kruajtja vjen edhe me njolla të kuqe, të çara të lëkurës dhe nevoja për të gërvishtur është më e keqe gjatë natës, mund të keni një sëmundje të lëkurës, si psoriazë (e cila lidhet me inflamacionin e shkaktuar nga sistemi imunitar) ose ekzema (e njohur gjithashtu si dermatiti atopik). Për fat të mirë, ka një numër trajtimesh të disponueshme për të dyja kushtet, duke përfshirë produkte pa recetë, kremra trajtimi me recetë, medikamente orale ose injektuese dhe fototerapia që synon lëkurën e irrituar me rrezet UV, thotë Kanchanapoomi Levin.

4.Shëndeti mendor

Arsyeja për kruajtjen tuaj nuk është gjithmonë në sipërfaqen e lëkurës. Nëse jeni të stresuar, në depresion ose ndiheni të shqetësuar, rrjedha kimike e serotoninës dhe norepinefrinës mund të shkaktojë kruajtje, veçanërisht nëse nuk ka skuqje.

5.Hormonet e çekuilibruara

Luhatjet hormonale mund të kenë efekte të fuqishme, duke përfshirë kruajtjen e pamëshirshme të lëkurës. Për shembull, nëse jeni duke ushqyer me gji ose duke kaluar nëpër menopauzë, mund të keni nivele më të ulëta se normale të estrogjenit, të cilat mund të kenë një kaskadë efektesh trupore, duke përfshirë kruajtjen.

Shmangia e sapunëve të ashpër dhe detergjenteve dhe hidratimit rregullisht mund të lehtësojë shqetësimin nga AAD, por nëse jeni ende shumë të kruhet, vizitoni mjekun tuaj për të përjashtuar çdo problem tjetër, të fshehur, të lëkurës – transmeton KP.

7.Jeni shtatzënë

Lëkura e thatë dhe një bark gjithnjë në rritje i shtohen kruajtjes së lëkurës për nënat e ardhshme, por kruajtja e rëndë në pëllëmbët e dorës, këmbët dhe trup mund të tregojë kolestazën intrahepatike të shtatzënisë (ICP), një gjendje në të cilën funksioni i mëlçisë dëmtohet nga një grumbullim i përkohshëm i biliare, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit (NIH). Kruajtja ka tendencë të shfaqet në tremujorin e tretë dhe mund të shkaktojë komplikime, ndaj nëse vëreni këtë lloj kruajtjeje të lokalizuar, sigurohuni që të vizitoni mjekun dhe gjinekologun tuaj.