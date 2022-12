“Mund të ketë një konfuzion”, njihuni me parashikim e yjeve për sot

DASHI









Këto ditë je pak i mërzitur në dashuri. Ka një person të largët që e doni, por keni frikë se nuk do të jeni në gjendje ta bëni për vete atë. Për sa i përket punës, Jupiteri do jetë në anën tuaj. Bëni pak pushim.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 dhjetor 2022), Afërdita dhe Mërkuri janë në anën tuaj: të gjitha projektet që kohëve të fundit ishin në gatishmëri dhe mund të rifillojnë. Yjet mbrojnë beqarët, ndërsa takimet do jenë të veçanta. Puna? Nëse nuk jeni të lumtur, ndërroni ambient.

BINJAKËT

Më në fund mund ta shikoni të ardhmen me optimizëm. Ndoshta është dikush që ju pëlqen, por të qenit larg mund të mos ju ndihmojë aspak. A ia vlen vërtet? Për sa i përket punës dikush të ka bërë padrejtësi dhe ti je pak në hall. Por mos kini frikë: 2023 do të jetë viti juaj.

GAFORRJA

Po mësoheni të jeni beqarë. Në fund të fundit, të qenit vetëm nuk është aq gjë e keqe… Ndoshta ndonjë aventurë e rastësishme është e mjaftueshme për ju, ose ndoshta jo. Të takon ty ta kuptosh… Për sa i përket punës je i lodhur, ndërsa ka edhe projekte kërkuese që nuk marrin hov.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 dhjetor 2022), Jupiteri do t’ju tregojë se në cilën drejtim po shkoni. Ndjenjat nuk janë në maksimumin e tyre këto ditëve para Krishtlindjeve. Kujdes nga marrëdhëniet me të lindurit në shenjën e Gaforres dhe Dashit.

VIRGJËRESHA

Dashuria është qartazi në fazën e rikuperimit. Javët e fundit janë karakterizuar nga momente të vështira, por tashmë gjithçka do të jetë mirë. Lëreni veten të shkoni te pasioni. Jepini partnerit tuaj kohë dhe dashuri. Për sa i përket punës, planetët janë në anën tuaj, do të jeni shumë produktivë.

PESHORJA

Në dashuri jeni ende shumë mosbesues dhe intransigjent. Dëshironi të kaloni Krishtlindjet me njerëzit që doni. Megjithatë, ndjenjat do të vihen në provë gjatë ditëve në vijim. Për sa i përket punës, jeni nervoz dhe ndonjëherë mendoni se doni të lini gjithçka vetëm dhe ta harroni atë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 dhjetor 2022), jeni të lodhur nga aventurat e rastit dhe dëshironi të keni një fillim të mirë. Mund të ketë një konfuzion me të lindurit në shenjën e Luanit dhe Ujorit. Për sa i përket punës, nuk ju mungon intuita.

SHIGJETARI

Jeni në hall dhe keni tendencën të lini mënjanë njerëzit që ju duan. Mos e bëni merak! Nuk jeni shumë të përqendruar dhe ndoshta jeni duke vënë bast gjithçka për paratë dhe punën, por jeta ka më shumë se kaq.

BRICJAPI

Bricjapi, Dielli, Venusi dhe Mërkuri janë në anën tuaj. Në Krishtlindje mund të merrni edhe një surprizë të këndshme. Shikoni përreth, veçanërisht nëse keni qenë beqar për disa kohë. Për sa i përket punës, planetët janë në anën tuaj. Pas kaq shumë përpjekjesh vjen kënaqësia e merituar.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e premte 23 dhjetor 2022), provoni edhe pak. Janari do të jetë një muaj vërtet intrigues, me Venusin në krah që do t’ju bëjë të bëni gjëra të mëdha në dashuri.

PESHQIT

Jini të hapur ndaj njohjeve të reja që mund të kthehen në diçka të veçantë. Për sa i përket punës ju është dashur të përballeni me disa tensione, por tani ndiheni më të lirë dhe të shkujdesur.