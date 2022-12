Njollat blu e çuditshme rri pezull në atmosferën e Tokës në një foto mahnitëse të astronautëve. Por çfarë janë ato?

Një astronaut në bordin e Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor (ISS) ka shkrepur një imazh të veçantë të Tokës nga hapësira që përmban dy pika të çuditshme blu të dritës që shkëlqejnë në atmosferën e planetit tonë. Dyshja verbuese mund të duket e një bote tjetër. Por në realitet, ato janë rezultat i dy fenomeneve natyrore të palidhura që sapo ndodhi të ndodhin në të njëjtën kohë.









Imazhi u kap vitin e kaluar nga një anëtar i paidentifikuar i ekuipazhit të Expedition 66 teksa ISS kalonte mbi Detin e Kinës Jugore. Fotoja u publikua në internet më 9 tetor nga Observatori i Tokës i NASA-s (hapet në skedën e re).

Pika e parë e dritës, e cila është e dukshme në fund të imazhit, është një goditje masive rrufe diku në Gjirin e Tajlandës. Goditjet e rrufesë zakonisht janë të vështira për t’u parë nga ISS, pasi ato zakonisht mbulohen nga retë. Por kjo goditje e veçantë ndodhi pranë një hendek të madh rrethor në majë të reve, gjë që bëri që rrufeja të ndriçonte muret rrethuese të strukturës së turbullt të ngjashme me kalderën, duke krijuar një unazë të mrekullueshme të ndritshme.

Pika e dytë blu, e cila mund të shihet në pjesën e sipërme djathtas të imazhit, është rezultat i dritës së deformuar nga hëna. Orientimi i satelitit natyror të Tokës në lidhje me ISS do të thotë se drita që ai reflekton nga dielli kalon drejt e në atmosferën e planetit, e cila e shndërron atë në një njollë blu të ndritshme me një aureolë të turbullt. Ky efekt shkaktohet nga disa nga rrezet e hënës që shpërndajnë grimca të vogla në atmosferën e Tokës, sipas Observatorit të Tokës.