Shembja e ‘Prestige Resort’/ Meta: Sjellje barbarësh që vjen nga një çetë kusarësh!

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, është shprehur se Shqipëria është një vend diktatorial që komandohet nga një person dhe për këtë ka marrë si shembull shembjen e paligjshme të “Prestige Resort”.









Gjatë fjalës së tij në një takim në Kuçovë, Meta tha se Rama hodhi në erë resortin vetëm sepse pronari i tij është presidenti i News 24.

Ai shtoi se ajo që u shkatërrua është një investim i të gjithëve, pasi sipas tij aty ishin të punësuar qindra persona.

Duke e cilësuar si një sjellje barbare këtë akt, Meta kujtoi se rreth një vite më parë, Rama strehoi afganët që erdhën në Shqipëri në atë resort.

“Të jeni të sigurt se nëse, përsa i takon si renditje popullsie, Kuçova nuk është në 10-tëshen e parë, por për t’ju dëgjuar zëri do të jetë në të parën. Sepse ky ka një vendosmëri si të Sali Berishës. Se sot e takova. Çfarë lidhje ka PS me “Rilindjen”, më thoni ju mua. A ka këtu njerzillëk, a ka këtu drejtësi, a ka ktu ligj? MË thoni ju mua. Shikoni çfarë bën me mediat. Vajti i hodhi tritolin atij te Prestigji, vetëm se është presidenti i News 24, që ka denoncuar aktet korruptive të qeverisë.

Hidhet në erë një investim i mrekullueshëm atje. Ka qenë vetë Edi Rama atje, strehoi afganët. Një investim që ka që në 94’. Ku dallon një shtet diktatorial, nga një shtet demokratik. Ajo që hedh në erë, nuk është thjesht prona e një personi. Por ka shumë persona që punojnë aty. Si shkatërrohet një pronë, që është e të gjithëve. T’i japim fund kësaj sjellje barbarësh që vjen nga një çetë kusarësh.

Ne spo krahasohemi as me Danimarkën, as me vende të tjera. Dhe në krye të vjedhjeve është vetë Edi Rama dhe askush tjetër. Rama punon vetëm për një pakicë, se po të ishte i majtë, rriste rrogat dhe pensionet në mënyrë graduale. Thotë FMN: “I kërkojmë qeverisë që të bëjë publike fondet për tërmetin dhe pandeminë”. Duhet transparencë. 26 vende ka rënë Shqipëria sipas Transparenc International. E para njëherë, ne kemi marrëveshje me PD-në, jo thjesht për të heq këta e për të ardhur këta të tjerët. Kemi marrëveshje për të bërë referendumin. Për të shfuqizuar një ligj që është kundër interesit kombëtar, etj.”, u shpreh Meta.