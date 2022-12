Whitney Houston/ Bashkëpunëtori i saj i ngushtë konfirmon se ajo kishte një lidhje me asistenten e saj

Me rastin e filmit të ri biografik të Whitney Houston, “I Wanna Dance with Dibody”, producenti Clive Davis bëri disa zbulime për jetën e saj. Ai vetë ishte një nga miqtë dhe bashkëpunëtorët e paktë shumëvjeçar të këngëtares së ndjerë. Sot, në moshën 90-vjeçare, ai thotë se “i di të gjitha ato pyetje që njerëzit do të donin t’i bënin për Whitney Houston dhe është gati t’u përgjigjet atyre”.









Në një intervistë për Extra, ai thotë: “Unë e di pyetjet që njerëzit do të donin të bënin rreth Whitney dhe vendosa se do të ishte e drejtë të bëja një film dhe t’u përgjigjem atyre, pavarësisht nëse ka të bëjë me seksualitetin e saj, martesën e saj apo varësinë e saj nga droga, një moment të caktuar në karrierën e saj. Unë gjithashtu do të shpjegoj se si ajo dhe unë kemi punuar së bashku”.

Madje ai nuk hezitoi të konfirmojë edhe thashethemet që e donin këngëtaren legjendare në lidhje me asistentin e saj, Robin Crawford. “Ata ishin në të vërtetë në një lidhje për rreth një vit”, zbuloi Davis dhe vazhdoi, “Kishte kaq shumë artikuj që u përpoqën të fiksonin varësinë e saj për të qenë një lezbike e zhgënjyer, e cila nuk kishte dalë kurrë me një burrë përpara se të takonte Bobby Brown. Të gjitha këto janë pasaktësi”.

Sigurisht që kjo nuk është hera e parë që dëgjohet thashethemet për lidhjen e Houston me Crawford. Asistentja e saj konfirmoi gjithashtu se ajo dhe Houston kishin një lidhje në kujtimet e saj të vitit 2019, A Song for You: My Life with Whitney Houston.

Në libër, Crawford përshkroi puthjen e saj të parë me Huston, duke thënë se ajo “zgjati dhe ishte e ngrohtë si mjaltë”. “Ndërsa u larguam, sytë tanë u mbyllën, zemra më rrihte. Diçka po ndodhte mes nesh, por ne kurrë nuk vendosëm etiketa, si “lesbike apo homoseksual”. Thjesht po jetonim jetën tonë dhe shpresoja se do të vazhdonte kështu përgjithmonë”, ka shkruar ai.

Filmi do të shfaqet premierë në Greqi të enjten, më 29 dhjetor. Clive Davis do të interpretohet nga Stanley Tucci. Aktorja britanike, Naomi Aki është ajo që do të ketë nderin të luajë rolin kryesor dhe të portretizojë këngëtaren legjendare. Bashkëshorti i saj, Bobby Brown do të interpretohet nga Ashton Sanders. Filmi është drejtuar nga Casey Lemmons dhe skenari nga Anthony McCarten.