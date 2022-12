Këto janë 4 shenjat që do të bekohen nga planeti për festat e fundvitit

Vetëm një javë na ndan nga përfundimi i vitit 2022 dhe të gjithë jemi kuriozë se ccfarë na ka rezervuar fati dhe përgjigjen na i jep vetëm horoskopi.









Sipas asterologes Meri Shehu, 4 do të jenë shenjat të cilat do të përfitojnë më shumë gjatë kësaj jave ku përfshihen Dashi, Peshoret, Bricjapët dhe Gaforret.

Planeti do t’i nxisë këto shenja që të kryejnë lëvizjet e tyre dhe do të ketë vrull e eufori por duhet të kenë kujdes ndaj parasë.

“Gjatë kësaj jave kemi dhe Hënën e re në Bricjap që tenton për çështje ekonomike të mira, por nën ndikimin e Jupiterit shpenzimet do jenë të mëdha, fatale deri diku për të gjitha shenjat dhe ne do shpenzojmë më shumë se sa duhet dhe shumë veta do ta ndiejnë veten shumë shpejt bosh, pa gjë. Ata që kanë punë me kolegë, bashkëpunëtore ose eprorë duhet të kenë kujdes në marrëdhënie sepse Jupiteri në Dash i prish ndonjëherë marrëdhëniet nga sjellja e pakujdesshme sepse të bën euforik dhe mund të thuash një fjalë shumë më të pakontrolluar dhe mund të prishësh një punë apo bashkëpunim”, pohon Meri lidhur me shenjat.