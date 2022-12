Kriza energjetike, mediat ruse “shfrenojnë” fantazinë! Tregojnë europianët e uritur duke ngrënë…brejtës (VIDEO)

Në kohën e “betejës” energjetike mes Evropës dhe Rusisë për shkak të luftës së nisur nga Vladimir Putin në Ukrainë, rusët po “tërheqin litarin” dhe po publikojnë një video se si do të jenë Krishtlindjet e këtij viti në vendet evropiane.









Një video nga mediat ruse po bën xhiron e internetit gjatë orëve të fundit… duke kërcënuar evropianët se do të detyrohen të hanë kafshët e tyre shtëpiake vitin e ardhshëm nëse vazhdojnë të mbështesin Ukrainën. Në rrjetet sociale po qarkullon “Mesazhi i Krishtlindjeve”, i transmetuar nga RT.

Videoja fokusohet në një familje që feston Krishtlindjet. Kënga tradicionale e Krishtlindjeve “Nata e heshtur” luan mbi reklamë me shoqërimin e pianos. Nëna merr duart nga sytë e së bijës për të treguar se kanë blerë një lloj brejtësi, me një fjongo të kuqe të lidhur në një hark në kokë.

Vajza duket e lumtur dhe familja përqafohet. Ekrani pulson “Krishtlindjet 2021” për të treguar kornizën kohore. Më pas në video shfaqet “Krishtlindjet 2022” për të treguar se ka kaluar një vit. Babai vendos kafazin e lloj brejtësi në tavolinë. Ai më pas e lidh atë me tela dhe duket se i fuqizon dritat e Krishtlindjeve.

Ndërsa lloj brejtësi vazhdon të prodhojë energji elektrike, familja ulet në një dhomë ndryshe të errët me pulovra Krishtlindjesh. Më pas videoja kalon nga Krishtlindjet 2022 në Krishtlindjet 2023. Nuk ka ende ndriçim në shtëpi dhe ata po hanë një supë, të veshur me pallto dhe kapele. Burri e nxjerr papionin nga goja. Nëna më pas vendos gishtin te buzët e saj për të treguar se nuk duhet ta lënë fëmijën të kuptojë se është lloj brejtësi që po hanë. Më pas, babai nxiton në një dhomë tjetër për të hedhur poshtë dhe reklama përfundon me mesazhin: “Gëzuar Krishtlindjet anti-ruse”.

Shikoni videon:



Duke komentuar reklamën, ish-shoferi i garave me origjinë ukrainase Igor Sushko shkroi në Twitter: “Reklamat propagandistike që dalin në kanalet ruse të disponueshme në internet në Evropë për të ngjallur frikë te evropianët përmes terrorizmit energjetik”.

Videoja u komentua edhe nga një gazetar i BBC-së, i cili monitoron dhe analizon televizionin shtetëror rus. “O Zot… RT ka një mesazh për evropianët”, ka shkruar ai.

Oh dear… 🤦‍♂️ Russian state broadcaster RT has a Christmas message for Europeans pic.twitter.com/XSgymlnlFt — Francis Scarr (@francis_scarr) December 23, 2022

Para konfliktit me Ukrainën, Rusia furnizonte 40-50% të importeve të gazit natyror të BE-së. Në gusht, presidenti rus Vladimir Putin mbylli rubinetat në Evropë. Si rezultat, çmimet e karburantit u rritën në mënyrë dramatike, duke tensionuar ekonomitë e aleatëve të Ukrainës.