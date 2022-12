“Punë e madhe!”/ Përdhunuan 15-vjeçaren me origjinë shqiptare, zbardhen dëshmitë e adoleshentëve: E pamë në filma

“E bëmë për qejf. Asnjë punë e madhe. E pamë në filma dhe dukej bukur”. Këto duket se janë fjalët e para të gjashtë të miturve në polici pas arrestimit të tyre, të cilët përdhunuan vazhdimisht një 15-vjeçare, shoqe të klasës.









Gjashtë të arrestuarit janë të moshës 15 dhe 16 vjeç, pesë prej të cilëve grekë dhe një shqiptar, ndërsa viktima është me origjinë shqiptare.

Autoritetet janë ende në kërkim të dy autorëve të cilët nuk janë arrestuar, por janë identifikuar. Autorët e mitur ishin shokë si nga shkolla ashtu edhe nga lagjja ku ata banonin.

Autorët dyshohet se e kanë dhunuar me sende të ndryshme shoqen e tyre të klasës, në një pallat të braktisur në lagjen ku ata banojnë, pranë shtëpive të tyre në Ilion, madje kanë marrë një video të aktit, të cilën më pas e kanë shpërndarë me qëllim.

Sipas informacioneve fillestare, akti i rëndë është kryer më shumë se katër herë në një muaj. Në të njëjtën kohë, të miturit e kanë ngacmuar shumë ashpër viktimën që të mos fliste. Fëmija ka përjetuar tortura të pabesueshme dhe në një moment është “thyer” dhe ka folur me familjen e tij.

Gjashtë të miturit janë arrestuar në orët e mëngjesit të së mërkurës, 21 dhjetor 2022 dhe ndaj tyre është ngritur dosje – sipas rastit – për një bandë që ka kryer përdhunim, në bashkëpunim dhe në vazhdimësi, pornografi të të miturit si dhe për shkelje të ligjeve për drogën dhe armët.

Në banesat e tyre gjatë kontrollit u gjetën dhe u konfiskuan celularë, peshore precize, një pako najloni me 5.12 gram kanabis, një rende metalike me mbetje kanabisi dhe sende të tjera që lidhen me rastin. Të arrestuarit dje janë dërguar në Prokurorinë kompetente, ndërsa sot do të kalojnë në hetuesi.

Njoftimi i EL.AS:

Nëndrejtoria e Sigurimit të Athinës arrestoi gjashtë të mitur në orët e para të së mërkurës, në 21 dhjetor 2022, për përdhunim të një të miture.

Ndan tyre si dhe ndaj dy të miturve të tjerë, detajet e të cilëve janë identifikuar, është bërë dosje – sipas rastit – për një bandë që ka dhunuar, si bashkëpunëtor dhe në vijimësi. pornografia e të miturve si dhe për shkelje të ligjeve për drogën dhe armët.

Ata akuzohen se i kanë kryer këto vepra të paktën nga fillimi i nëntorit 2022 deri në fillim të dhjetorit 2022, ndaj një të miture.

Në kontrollet e kryera në banesat e tyre janë gjetur dhe konfiskuar celularë, peshore precize, një pako najloni me 5.12 gramë kanabis, një rende metalike me mbetje kanabisi dhe sende të tjera që lidhen me rastin.

Të arrestuarit janë dërguar në Prokurorinë kompetente, ndërsa hetimet për identifikimin e anëtarëve të tjerë të bandës vazhdojnë.