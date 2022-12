VIDEO/ Konkurrentja e ‘Big Brother Vip Albania 2’: Nuk e kam pasur fare problem ndarjen nga i dashuri

Mikela Pupa është banore e Big Brother Vip Albania 2 së bashku me Efin të dyja janë futur si një banor të vetëm.









Sot ajo bisedoi me disa banorë dhe tha që kam një qen dhe e quajnë Koko është shumë i mirë tha ajo. Më pas ajo thotë që pjesën e ndarjes nuk e kam problem se jam ndarë dhe nuk më ka interesuar. Luisi i thotë Mikela pse je ndarë ti po I thotë Mikela jam ndarë, ai ia kthen po kush të ndahu ty?

U ndava unë nuk më ndau ai. Luisi i thotë saktësoje se më bërë me zemër. Kush është ai që të le ty. Me shaka Luisi i thotë kush është ai që të le ty përvec baterisë dhe qeshin.

Mikela ka pas thënë në një intervistë se “Jam shumë e pavarur dhe këtë e shoh pak si problem sepse kërkoj shumë nga vetja dhe nga partneri im, arrij t’ia plotësoj të gjitha vetes. Në Shqipëri paragjykohesh shumë dhe se kuptoj pse.Nëse nuk ke një partner nuk të shohin si të kompletuar. Për mua një vajzë e plotësuar është një vajzë që ka punën e saj, shoqërinë e saj, nuk ka nevojë të varet nga dikush tjetër dhe mbi të gjitha është e lumtur”.

Ndërkohë ajo u ndal edhe te krisja që pati me Erionin. “Kisha shumë nevojë për Erionin, 8 muaj që kaluam në program kurrë nuk i kërkova diçka, kur dola i kërkova, nuk m’u gjend dhe u ndjeva shumë keq sepse nuk e kisha atëherë kur më duhej. Mendova që nëse nuk e kam tani, ai as në vazhdim nuk do të jetë. Nuk besoj se mund të ndihesh mirë krah këtij personi që nuk të gjendet pranë. Për të kaluar bukur kemi shoqërinë”.