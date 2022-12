Depresioni i buzëqeshur: Kur pas saj fshihet diçka tjetër

Ndonjëherë pas një jete në dukje të qetë ka një sëmundje të thellë të shkaktuar nga vuajtja dhe brishtësia. Një çrregullim i vërtetë që duhet trajtuar dhe kuruar siç duhet









Një çrregullim humori shumë i përhapur dhe i vështirë për t’u njohur është depresioni i buzëqeshjes, i cili është një formë atipike e depresionit që i shtyn njerëzit të fshehin ankthin dhe shqetësimin me një buzëqeshje .Është një patologji në të cilën individi i prekur, në kontekste shoqërore, mban një maskë “të gëzuar” për të dhënë një imazh të tij që nuk është real.

Karakteristikat e depresionit të buzëqeshur

Studimet kanë treguar se ata që vuajnë nga kjo sëmundje janë me sa duket të lumtur dhe të kënaqur me jetën e tyre, pa asnjë arsye të dukshme për t’u ankuar apo vuajtur.Njerëz me familje, punë, jetë shoqërore, që buzëqeshin dhe ndërveprojnë në mënyrë të përzemërt dhe të qetë.

Megjithatë, pas kësaj situate “të qetë” ka ankth, frikë, vuajtje dhe mendja nuk bën gjë tjetër veçse ndalet në ngjarjet e së shkuarës, gabimet e bëra dhe situatat negative .

Zakonisht në mbrëmje është koha kur ankthet dalin në sipërfaqe dhe ata që vuajnë nga depresioni i buzëqeshur ndjejnë gjithashtu nevojën për të fjetur më shumë. Ndonjëherë trishtimi është aq i thellë saqë njeriu mendon edhe vetëvrasjen si zgjidhjen e vetme.

Dallimet me depresionin klasik

Së pari, njerëzit në depresion zakonisht nuk kanë jetë shoqërore, janë të mbyllur në vetvete dhe nuk ndërveprojnë.Gjithashtu në këtë rast mund të ketë ide vetëvrasëse të cilat megjithatë janë të vështira për t’u zbatuar sepse nuk ka forcë.

Në depresionin e buzëqeshur, nga ana tjetër, ashtu siç keni aftësinë për të fshehur vuajtjet pas buzëqeshjes, keni edhe energjinë për të zbatuar sjellje vetëdëmtuese.

Dalja nga e keqja e errët e buzëqeshjes

Fatkeqësisht është shumë e vështirë të identifikosh personat e prekur nga ky çrregullim pikërisht sepse ata rreth subjektit shohin një individ që është gjithmonë i buzëqeshur . Për këtë arsye, është i njëjti person që duhet të kërkojë ndihmë në radhë të parë nga të afërmit dhe miqtë dhe më pas nga specialistët e fushës neuropsikologjike.

Është thelbësore, si me shumë çrregullime të tjera, të ndani shqetësimin me dikë , sepse në këtë mënyrë filloni të ndërgjegjësoheni për problemin. Për më tepër, të përballesh me veten do të thotë të racionalizosh problemet dhe të kuptosh se momentet e vështira dhe situatat e pakëndshme janë pjesë e jetës, por që ato nuk duhen maskuar me një buzëqeshje.

Në fund depresioni i buzëqeshur mund të luftohet gjithashtu duke u angazhuar në aktivitete të këndshme të përditshme që ndihmojnë në mbajtjen e mendjes të zënë dhe të mos përqendrohen në negativitet.Të lexuarit, meditimi, të shkruarit janë të gjitha profesione të mira përderisa alternohen me aktivitet fizik që shërben për shkarkimin e energjive negative.

/Revista Psikologji