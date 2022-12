Dhimbje të madhe për Unikkatil, reperi hunbet njeriun më të shtrenjtë

Dhimbje e madhe për reperin e njohur shqiptar Unikkatil i cili në natën e Krishtlindjes ka humbur nënën e tij.









Lajmin e hidhur e ka konfirmuar vëllai i reperit, Mentori përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram. Ai shkruan se bashkë me të ndjerën do të varrosin edhe hirin e babait të tyre. Ndërkohë deri tani nuk ka ende asnjë reagim nga artisti.

Më poshtë postimi i tij i plotë:

Nëna jonë, shpirti jonë, Marte Delija-Palokaj na la natën e Krishtlindjeve. Thonë që më të mirët vdesin në këto ditë por kjo nuk e zbutë dhimbjen që e ndjejmë. Gjithmonë do i kujtojmë, buzëqeshjen, trimërinë, mirësinë e veprat e saj humanitare ndaj mijëra njerëzve në nevojë. Mburremi me ty nëna jonë!Lamtumira e fundit i jepet te restauranti Fenix në Klinë të marten (me 27.12.2022) prej orës 09:00. Varrimi të njëjtën ditë te varrezat e kishës se Gjurakocit në ora 13: 00. Me rastin e varrimit do të varroset dhe hiri i babës tonë Lush Palokaj. Dy engjëj të dashuruar shkojnë bashkë.