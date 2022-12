Hipnotizoi edhe Pelenë, Mateusi më i madhi i të gjitha kohërave? Hapet debati i ri në Gjermani

Përfaqësuesja gjermane gjatë gjithë historisë së saj në turnetë më të rëndësishëm në aspektin futbollistik e ka identifikuar strategjinë rreth grupit, i cili do të shërbente si katalizator i triumfeve, jo vetëm në suksesin e 4 Botërorëve dhe turpërimin e kundërshtarëve më në zë me rezultate stërvitore.

Prova e vërtetë do të niste hapur në vitin 1984, ku ai do të nënshkruante me gjigandët e Bajernit të Mynihut. Aventura bavareze nuk do t’i kalonte 4 vite për të ndryshuar jo vetëm ambient, por edhe shtet, tashmë Italia do të ishte destinacioni i lavdisë në arenën botërore. Epoka e “Pancerave” tek Interi mbante firmën e “rekordmenit”, i cili nuk do të zhgënjente pritshmeritë e tifozërisë vendëse, fitorja e kampionatit që në sezonin e parë.

Vitit 1990 do t’i vinte kapak çdo dyshimi se Lotar ishte “guri” i duhur për të bërë “mat” çdo rivali në rrugëtimin drejt triumfit në Botërorin e Italisë, i kurorëzuar me “Topin e Artë”.

“Asgjë nuk vjen rastësisht”, njëra ndër frazat që përdoret nga shumë futbollistë, vjen si identifikimi i Mateusit, pasi “Pancerat” do t’i jepnin “shiritin” e udhërrëfyesit. Dy gola ndaj Jugosllavisë që në takimin hapës, kambanat e alarmit do të buçisnin pambarim se një “magjistar” po krijohej nga Gjermania. Puna dhe sakrifica e tij do të shpërblehej me kupën në duar. Vallëzimet me sferën nën këmbë të jepnin më shumë versionin e një “aktori” të lindur për t’i dhuruar kënaqësi çdo tifozi, madje duke arritur deri në atë pikë sa edhe “mbretin” e lojës më popullore në botë ta magjepste: “Brazilianëve të mi i mungon një Mateus”, fraza e Peles.

Roli i 61-vjeçarit në atë periudhë përkonte me mesfushorin, por endja me topin nën këmbë nuk njihte limite në reparte të caktuara, derisa sfera ndalej në kuadrat. Por a është Mateus më i madhi i gjermanëve, a i ndryshoi imazhi atyre nga loja kolektive në atë individuale?! Tabloja e mësipërme i jep të drejtë, duke lënë gjurmë të thella në çdo ekip ku këmba e tij ka shkelur.