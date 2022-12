Juventus ndryshon president dhe bord drejtues, ja kush janë vendosur në krye të klibit bardhezi

Sot janë zyrtarizuar emrat e propozuar nga “Exor” që do të jenë këshilltarët e bordit drejtues. Aksioneri mazhoritar i klubit, ka depozituar brenda afateve të përcaktuara që drejtorët e rinj të marrin detyrën nga data 18 janar.









Konfirmohet se president do të jetë Xhanluka Ferrero, ndërsa Maurizio Skanavino, ish-drejtor i përgjithshëm, do të hyjë në bord si drejtor menaxhues. Të nominuar ishin edhe Fiorana Vitoria Negri, Diego Pistone dhe Laura Kappiello që do t’i bashkohen bordit të drejtorëve.

NJOFTIM ZYRTAR

Duke iu referuar Mbledhjes së Aksionarëve të Juventus Football Club SpA (“Juventus” ose “Kompania”) që do të mbahet, në seancë të zakonshme dhe me thirrje të vetme, më 18 janar 2023, njofton se aksioneri EXOR NV, zotërues i një aksioni të barabartë me 63.8% të kapitalit aksioner të Juventusit, ka paraqitur një listë të kandidatëve për emërimin e bordit të drejtorëve.

KORDI I DREJTORËVE

1. Fiorana Vitoria Negri (*)

2. Maurizio Skanavino

3. XhanlukaFerrero

4. Diego Pistone

5. Laura Kapiello (*).

Kandidatët e shënuar me simbolin (*) kanë vërtetuar se kualifikohen si drejtorë të pavarur në bazë të nenit 148, pika 3, të Dekretit Legjislativ nr. 58/1998 (“TUF”), siç referohet në nenin 147-ter, paragrafi 4, i TUF, si dhe në zbatim të Kodit të Qeverisjes së Korporatave të miratuar nga Komiteti i Qeverisjes së Korporatave.

Lista e cila përmban edhe vendimet e propozuara që aksionari EXOR NV ka formuluar në lidhje me numrin e anëtarëve të bordit të drejtorëve, mandatin e tyre, si dhe përcaktimin e shpërblimit për anëtarët e të njëjtit , është në dispozicion të publikut në zyrën e regjistruar të Kompanisë në via Druento nr. 175, 10151 Torino, në faqen e internetit të Kompanisë (www.juventus.com, seksioni Klubi, Investitorët, Mbledhjet e Aksionarëve) si dhe në faqen e autorizuar të ruajtjes “1Info” (www.1info.it).