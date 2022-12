Në kohën e festimit, makijazhi dhe veshja kanë një rëndësi të madhe. Nëse nga njëra anë jeni të njohur me një makijazh më kompleks – nuk do të kenë problem të shfryjnë kreativitetin e tyre për të krijuar makijazh befasues,por nga ana tjetër ka nga ata që nuk janë mësuar me një makijazh të përpunuar dhe mund ta gjejnë veten në dyshim dhe për këtë ne ju sjellim disa nga idet më trend të momentit