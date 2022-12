Preken nga ndërtimi i aksit Thumanë-Kashar/ Banorët protestojnë para ambasadës amerikane: Po i zaptojnë pronat me forcë

Banorët e Bërxullës që preken nga ndërtimet në aksin Thumanë-Kashar kanë dalë sot në protestë para ambasadës amerikane duke i kërkuar ndihmë për të përfaqësuar zërin e tyre në institucionet shqiptare, pasi ata pretendojnë se firma që po kryen punimet nuk ka leje ndërtimi dhe as vendim shpronësimi për tokat e tyre që preken nga projekti.









Një nga banorët protestues tha:

“Nuk gjendet asnjë e drejtë, asnjë marërveshje asnjë projetk që të na japë ne një rrugëzgjidhje. Pronat tona dalin pa vlerë pa nënkalime e pa asnjë shpronësim. Do i zaptojnë pronat me forcë me polici si të munden por ne jemi njerëz me familje me blegtori, e nuk dimë ku do shkojmë.

Po këtu do jetë një katastrofë e madhe që nuk dimë ca mund t’i bëjmë cdo njeriu që prek pronën tonë.

E presim dita ditës që ne të na jepet një vlerësim e rrugë zgjidhje në cdo cep të këtij projekti, i lutem ambasadës amerikane ta shqyrtojë në cdo dikaster që populli mos jetë i dorëzuar e ne presim dita ditës.

Nuk kemi lënë asnjë institucion që ne të na afrojë një rrugëzgjidhje e ambasada është që i jep një të drejtë dhe një njeriu dhe ligjit dhe pronës.

Ne kërojmë që të dëgjohet zëri jonë ndaj kemi ardhur këtu e asnjë herë nuk do dorëzohena. Po do e përshkallëzojmë qendrimin presim që të na jepet një rrugë zgjidhje”.

Një tjetër banor në protestë u shpreh:

“Ambasada amerikane të marri të gjithë të drejtat e të na mbështesë në këtë protestë që të shohin të gjithë aktet e paligjshmërisë që janë bërë në këtë kocen sion që ka nsur që në 2019 por u ndërpre nga tërmeti e shteti sot e ka lënë këtë projekt pa garë pa gjë koncensionarit që të bëhen veprimet në kundërshtim me ligjin ku s’ka as leje ndërtimi as vendim shpronësimi.

Firma Gener 2 nuk ka aplikim në këtë institicion për leje ndërtimi më kanë kthyer përgjigje dy institucione.

Nuk e kuptoj ky shtet s’të lë të bësh asnjë riparim minimal në banesë pa marrë leje dhe lejon sot firmën që ndërton një rrugë nga Thumana deri në Fushë Prezë pa leje ndertimi pa vendime shpronësimi. Ne jemi autoktone ne ato prona nuk mund te na trajtojne shteti mish per top sa here ti doje qejfi, ne ato prona do i mbrojme me gjak.

Ambasadorja Yuri Kim ta shohi me detaje kete pune, i japim dhe informacion te detajuar per kete paligjshmeri. Ambasada amerikane duhet te nderhyje per paligjshmerine qe eshte bere me kete koncension, te shpronesohen pronat, te legalizohen se kane vene shenim ne Hipoteke qe nuk certifikohen as pronat as banesat e kane 15 vjet qe presin ne zyra nuk certifikohen. Rruga nuk ka projekt perfundimar, ku eshte projekti? këtu është kush të mund të vjedhë sa më shumë. Këtu të ik truri se vlera e një m2 rrugë shkon në 63 milionë euro për 35 vjet. Do shkojme dhe para Keshillit te Evropes te protestojme atje. Ne nuk kemi mbyll akoma pasojat e termetit. Tani termet e ben shteti”.