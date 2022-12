Snapchat vjen me risi, ja çfarë duhet të dini

Snapchat po e bën versionin desktop të aplikacionit të tij, Snapchat for Web , të disponueshëm për të gjithë përdoruesit e tij, njoftoi kompania.









Rrjeti social fillimisht lançoi Snapchat për Web në korrik për abonentët e Snapchat+ në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re. Tani, versioni i desktopit mund të aksesohet nga të gjithë përdoruesit e Snapchat.

Me Snapchat për ueb, mund të dërgoni mesazhe dhe fotografi, si dhe të bisedoni përmes videos dhe thirrjeve zanore. Snapchat për Web përfshin gjithashtu akses në veçoritë e mesazheve të aplikacionit celular, duke përfshirë reagimet e bisedës. Gjithashtu përmban më shumë se 10 lente për video thirrje.

Për të hyrë në Snapchat për Web, duhet të shkoni te web.snapchat.com dhe të identifikoheni me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj të Snapchat. Më pas do t’ju kërkohet të përfundoni verifikimin me dy hapa në telefonin tuaj. Pasi të hapni Snapchat për ueb, mund të vazhdoni bisedat tuaja nga vendi ku i keni lënë në celular.

Kur përdorni Snapchat për ueb, Bitmoji juaj do të shfaqet në biseda duke mbajtur një kompjuter portativ për t’u treguar të tjerëve se po hyni në bisedë përmes desktopit tuaj. Përveç kësaj, versioni në ueb i aplikacionit përfshin një ekran privatësie që fsheh dritaren e Snapchat nëse klikoni larg për një detyrë tjetër.

Ashtu si me përvojën e Snapchat-it celular, mesazhet që dërgohen përmes Snapchat për ueb fshihen automatikisht pas 24 orësh.