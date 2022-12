Veliaj “thumbon” opozitën: Ata i përkasin të kaluarës, i duan votat për të larë hesapet e tyre

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velaij duke folur për zgjedhjet e 14 majit u shprehet se Tirana nuk do t’ia dije se kush është ‘Luli i radhës’, që cakton dyshja e krerëve te opozitës. veliaj 5









Ai nënvizoi se sondazhet tregojnë se shumica dërrmuese e njerëzve duan që gjërat të vazhdojnë përpara. “Sondazhet janë jashtëzakonisht pozitive, shumica dërrmuese e njerëzve duan që gjërat të vazhdojnë përpara, duan që Tirana të mbajë këtë ritëm, që të vazhdojë të rritet vlera e pronës, duan që të vazhdojë progresi i qytetit dhe reputacioni që ka qyteti. E duan qytetin me kaq shumë aktivitet dhe me jetë. Shumica dërrmuese, edhe ata që nuk na kanë votuar herën e parë, thonë: Partia ime kryesore janë fëmijët – çerdhet, kopshtet, shkollat janë transformuar në Tiranë, prandaj ne do te ecim përpara. Është fakt se zona rurale, ku ne tipikisht kemi qenë në opozitë, sot masivisht votojnë këtë llojë progresi”, theksoi ai për News24