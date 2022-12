FOTO/ Elhaida dhe balerini e bëjnë serioze lidhjen e tyre, prezantohen me familjarët

“Dancing With The Stars” i dhuroi Elhaida Danit “trofeun” më special, dashurinë. Këngëtarja dhe partneri i saj balerini,Ledian Agallijaj konfirmuan publikisht romancën e tyre me një puthje romantike.









Por duket se lidhja e tyre ka marrë përmasa serioze. Nëpërmjet postimeve në Instagram, kuptuam që çifti i ka kaluar Krishtlindjet në Shkodër me familjarët e Elhaidës.

Mesa duket Elhaida dhe Lediani janë prezantuar edhe me familjet e tyre dhe ne na mbetet të presim për hapin e rradhës në lidhjen e tyre, shkruan Kryefjala