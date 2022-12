“A je k*rvë?”/ Monika Lubonja i kthehet ashpër ndjekësit: Nuk ngjajmë të gjitha me m…

Monika Lubonja është shumë aktive në rrjetet sociale me video, foto apo deklarata që shpesh herë tërheqin vëmendjen e medias rozë. Duket se në rrjetet e saj sociale ajo ka nisur të diskutojë me ndjekësit rreth edicionit të dytë të Big Brother.









Por ka pasur edhe nga ata komentues që nuk i kanë kursyer ofendimet për të. Por duket se edhe aktorja ka zgjedhur t’i përgjigjet me të njëjtën gjuhë. “A je k*rvë?” është pyetja e ndjekësit, ndërsa Monika Lubonja i përgjigjet: “Jo. Nuk ngjajmë të gjitha me mamin tënd.” Më pas aktorja ka vijuar me opinionet e saj rreth banorëve të rinj, por edhe atyre të edicionit të vjetshëm.

Ajo që ra në sy nga biseda e saj me miqtë virtual është edhe pyetja për Arjolën. Dikush e pyeti nëse kishte kontakte me Arjolën dhe Monika është përgjigjur thjesht “Nuk e njoh”.