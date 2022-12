Plagosi me thikë 42-vjeçarin dhe dy persona të tjerë, arrestohet i riu në Tiranë

Policia e Tiranës ka arrestuar një 31-vjeçar, i cili gjatë një konflikti ka plagosur me thikë një 42-vjeçar dhe ka lënduar dy të tjerë.









“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5 arrestuan shtetasin F. L., 31 vjeç, banues në Bathore, pasi gjatë një konflikti për motive të dobëta ka plagosur me mjet prerës thikë, shtetasin H. T., 42 vjeç. Gjithashtu, gjatë konfliktit kanë mbetur të plagosur lehtë në duar, shtetasit R. C. dhe M. L.”, thuhet në njoftim.