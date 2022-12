Pse marrëdhëniet intime dhe intimiteti janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme?

Marrëdhëniet intimne dhe intimiteti shpesh ngatërrohen, por janë dy gjëra shumë të ndryshme. Shpesh para dy njerëzve që tregojnë se kanë një intimitet të thellë, automatikisht na çon të mendojmë se mes tyre ka edhe një tërheqje të fortë seksuale, ose anasjelltas. Por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë…









KUPTIMI I MARRËDHËNIEVE SEKSUALE DHE INTIMITETIT

Në rastin e seksit dhe intimitetit, pra, nëse termi seks tregon aktin seksual dhe marrëdhënien fizike midis dy njerëzve, me fjalën intimitet ne prekim një sferë shumë më të gjerë, të brendshme, mendore dhe shpirtërore dhe kjo nuk përfshin domosdoshmërisht pjesën fizike.

Prandaj, në mënyrë specifike, është e mundur të bësh seks pa pasur intimitet, si dhe në të njëjtën mënyrë, është e mundur të kesh një intimitet të fortë, por pa përfshirje fizike. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Akti seksual, edhe pse mund të jetë i pasur në emocione, ndjesi dhe kuptime, bazohet në një nivel fizik, material, mekanik dhe të prekshëm. Nga ana tjetër, intimiteti bazohet në aspekte jomateriale, të lidhura me ndjesitë e brendshme, me një lloj lidhjeje emocionale që krijohet me një person. Dhe kjo i shtyn ata që e provojnë të ndihen plotësisht të lirë për t’u treguar për atë që janë, pa asnjë gjykim ose paragjykim.

ÇFARË DO TË THOTË TË JESH INTIM ME DIKË

Termi intimitet vjen nga latinishtja “intimus” që do të thotë i brendshëm, i fshehtë. Duke përshkruar emocionet dhe ndjenjat që janë brenda personit, në pjesën e tij më të thellë. Në momentin që i jep akses kësaj pjese të vetes për një person tjetër (pak a shumë me qëllim), po përjeton një marrëdhënie intime me tjetrin.

Kur ke intimitet, në fakt, jeton një marrëdhënie të bërë me besim, vlerësim, mbështetje, dialog, mirëkuptim dhe kujdes reciprok, ndjenja të së mirës, gëzimit, respektit dhe sinqeritetit. Përveç dëshirës për ta bërë tjetrin të rritet në vetë-zbulim. Në një marrëdhënie që u hap derën anëve “të bukura” por edhe atyre “të shëmtuara”, dhimbjeve, frikës dhe gjithë shqetësimeve që mund të kalojnë ata që i jetojnë.

Ç’KUPTIM KA FJALA MARRËDHËNIE SEKSUALE?

Megjithatë, në marrëdhëniet seksuale, çdo gjë e përshkruar më sipër nuk ekziston. Ose përkundrazi, ajo mund të ekzistojë, por në fakt në “seks” kjo lidhje e thellë midis dy njerëzve nuk është e detyrueshme dhe as e nevojshme.

Gjatë seksit variablat e tjera (po aq të rëndësishme) hyjnë në lojë si dëshira, tërheqja fizike, eksitimi (që përfshin të pesë shqisat), dëshira për të eksperimentuar, etj dhe gjithashtu mund të ndodhë midis dy njerëzve që nuk janë aspak intimë me njëri-tjetrin. Dhe kjo, mbi të gjitha, jo domosdoshmërisht nënkupton të kesh një përfshirje cënuese apo ndonjë aspekt tjetër që lidhet me sferën më të thellë të vetvetes, nuk përfshin të jesh i prekshëm ndaj personit tjetër. Një aspekt që në vend të kësaj është i pranishëm në marrëdhëniet me një intimitet të fortë.

A MUND TË BASHKËJETOJË MARRËDHËNIET SEKSUALE DHE INTIMITETI NË TË NJËJTËN MARRËDHËNIE?

Por ki kujdes. Sepse kjo nuk do të thotë se ata nuk mund të bashkëjetojnë dhe se nuk mund të jetosh një marrëdhënie në të cilën ka si seks, ashtu edhe intimitet mes dy njerëzve. Në fakt, të jesh intim me dikë nënkupton edhe të kesh një dozë të mirë dashurie për veten dhe të jesh i predispozuar dhe i hapur ndaj zbulimit dhe pranimit të vetes dhe tjetrit.

Të gjitha aspektet që eliminojnë frikën e dashurisë dhe vendosjen e një lidhjeje të thellë me ata që janë përballë jush dhe që nuk përjashtojnë në asnjë mënyrë mundësinë për të përjetuar gjithashtu tërheqje fizike, dëshirë dhe eksitim ndaj saj.

Në këtë rast ju mund të jetoni një marrëdhënie sentimentale, seksuale dhe intime, duke krijuar një marrëdhënie dashurie, rritje personale, mbështetje, respekt dhe besim reciprok. Por edhe pasioni, dëshira dhe kuptueshmëria fizike. Në të cilën je i lirë të jesh ajo që je, duke përjetuar së bashku dhe duke mësuar të njohësh veten, brenda dhe jashtë. Në harmoni të plotë, spontanitet dhe ngrohtësi.

/Revista Psikologji