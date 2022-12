Sukses ndërkombëtar, kush është brendi shqiptar që bën “Times Square” të flasë shqip

Stilistja shqiptare Ola Gjoka ka arritur një tjetër sukses dhe këtë herë jashtë kufijve të Shqipërisë.









Koleksioni i saj “Filiz” (FW22) i prezantuar së fundmi në pasarela, është shfaqur edhe në Billbordet e Nju Jorkut.

Krijimet e Olës janë shfaqur në Times Square, duke bërë krenarë të gjithë shqiptarët që ndodhen në SHBA, të cilët rrallë herë shohin gjuhën e tyre në qendër të Nju Jorkut.

“Merry Christmas everyone ! A ka me bukur se te shohesh gjuhen shqipe ne Billboard Neë York . Filizi im arriti te ngjise majat dhe jam mese krenare per kete gje ???? Dua te falenderoj cdo kend qe na besoi por edhe ata qe ishin skeptik dua ti tregoj qe “We did it”. Thank you everyone. God is great”, shkruan stilistja Ola Gjoka në profilin e saj në Instagram.

“OG” është brandi shqiptar, i cili prej disa vitesh ka dalluar në skenën shqiptare për krijimet plot stil dhe elegancë.