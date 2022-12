“As sytë s’do ia hedh më”- Nisin krisjet në BBV, Luizi dhe Kiara të acaruar. Plasin thashethemet: I ka hipur vetja në qejf

Luiz Ejlli dhe Kiara Tito kanë pasur një përplasje mes tyre brenda shtëpisë së BBVIP.









Ky i fundit është “betuar” se “as sytë nuk do ia hedh më”. Mesa duket e gjitha ka ardhur pasi Kiara e ka “akuzuar” Luizin se po e ngacmon për të krijuar një lidhje mes tyre.

Por këngëtari teksa ka biseduar me Gentin dhe Armaldon, ka thënë se Kiarës “mund t’i ketë hipur pak vetja në qejf”.

Luizi: E kam ndarë mendjen ia thashë edhe Gentit. As sytë s’do ia hedh më për të madhin Zot. Bile edhe kur të jetë ajo e pranishme, unë…

Genti: Po ti provoje sot, provoje mos i japësh vëmendje

Armaldo: A po thua për Kiarën?

Luizi: Po

Armaldo: Doja të thosha dicka dje që kishte të bënte me këtë, nga eksperienca, por nuk e them dot me zë.

Luizi: Unë s’jam i tillë. Unë i thashë ti vec më trhuaj nga goja ime a të kam thënë që më pëlqen? Nga goja ime e ke ndi që më pëlqen e që dua të kem dicka me ty? Jo tha por e di se ça mendoje.

Prit i thashë ti këtej më thua dy ditë kemi që njihemi këtej më thua më lexon mendimet.

O Gent a je i mendimit që ia kanë ba ndoshta, jo se i është rritur mendja, por mund t’i ketë hypur pak vetja në qejf asaj.

Genti: Kujt

Luizi: Dihet ma, dihet ma. Jo se është mendjemadhe, po…