Camilla bëri ‘luftë’ me Meghan para se të martohej me Harry-n – u përpoq të prishte martesën

Pas dokumentarit të shumëpërfolur “Harry dhe Meghan” që shpërtheu si “rrufe në ajër” për Buckingham, prova të reja kanë dalë në dritë dhe sërish fytyra e Meghan Markle është në qendër të komenteve.









Dokumentari i Netflix, i cili ishte një odë për jetën e Sussexëve, u diskutua sa më pak dhe e ktheu interesin e publikut në anën tjetër të medaljes, të padukshmen, të fshehtën, atë që i gjithë planeti e injoroi, sipas tek çifti.

Shikuesit e serialit hynë në shtëpinë e çiftit princëror dhe për herë të parë dëgjuan hallin e çiftit, i cili pavarësisht prirjeve vetëvrasëse të Meghan-it, të dy ruajnë si dritën e syrit titujt e tyre.

Por informacione të reja erdhën për të zbuluar qëndrimin e gruas aktuale mbretërore, Camilla Parker, ndaj Markle. Siç raportohet nga Radar Online, gruaja e Princit Charles i kishte “shpallur luftë të fejuarës së Harrit” përpara se Duka dhe Dukesha e Sussex të shkëmbenin betimet e besnikërisë dhe dashurisë së përjetshme në kapelën e Shën Gjergjit në Kështjellën Windsor në maj 2018.

Camilla Parker Bowles, e cila kishte qenë molla e sherrit në jetën e mbretit Charles, përpara se të prishte martesën e tij me Dianën, duket se kishte menduar t’i jepte fund martesës së djalit të burrit të saj, pasi Meghan Markle nuk ishte. … “duke mbushur syrin e saj”.

Queen Camilla plotted to take down bride-to-be Meghan Markle before she tied the knot with Prince Harry, https://t.co/Mxnrua1O5F has exclusively learned. https://t.co/527zvogW1b — Radar Online (@radar_online) December 22, 2022

Në pamundësi për të marrë detyrat mbretërore

Sipas burimeve pranë pallatit, Camilla i ka ‘shpallur luftë’ Meghan Markle dhe madje ka përdorur bashkëshortin e saj, mbretin Charles, për ta ndaluar atë që të bëhet anëtare mbretërore e familjes mbretërore. Camilla thuhet se ishte e bindur se Meghan nuk ishte e përshtatshme për t’i përkthyer në Buckingham, një fakt që u konfirmua me kalimin e kohës. Camilla tha në mënyrë specifike se Meghan ishte e papërshtatshme për të marrë detyrat mbretërore. Nëse Camilla do të ishte mbretëreshë në atë kohë, ajo kurrë nuk do ta kishte lejuar këtë bashkim”, tha një burim nga pallati.

Konfrontimi me mbretin Charles

Camilla thuhet se ka inkurajuar burrin e saj, mbretin aktual, të përballet me djalin e tij më të vogël Princ Harry dhe të përpiqet ta largojë atë nga martesa me ish-aktoren e Suits. Bazuar në të njëjtat informacione, Charles bëri ashtu siç e këshilloi Camilla Parker dhe gjithçka që arriti të bënte ishte të ndahej nga çifti.

“Ata patën një përballje tronditëse dhe Harry e humbi atë”, tha dikush që përjetoi ngjarjet në Buckingham. Harry u ngrit përballë babait të tij dhe kërkoi që familja mbretërore të pranonte marrëdhënien e tij me Markle, ndërsa dasma e ardhshme e të dyve erdhi për të hedhur më tej “benzinë ​​në zjarr” në marrëdhëniet e tyre me pallatin, duke kulmuar me Megxit-in e ardhshëm dhe Megflix-in bombastik.