Kultura japoneze në shtypin retrospektiv shqiptar

Nga Brunilda Spahiu – Japonia për shqiptarët, tingëllon e largët gjeografikisht, por në fakt duket se nuk ka qenë aq larg kulturalisht e shpirtërisht. Duke shfletuar ‘andej-këndej’ (do thoshte Lumo Skendo) faqet e koleksioneve periodike shqiptare, has tituj që flasin për Japoninë, kulturën, traditën, specifika, që gjithmonë e më shumë kanë zgjuar kërshërinë e botuesve, shkrimtarëve apo dhe udhëtarëve shqiptarë, që s`kanë hezituar për t`i hedhur në letër përshtypjet e tyre dhe informacionet interesante nga ky vend.

Prej vitit 1910 një revistë politike, letrare, kulturore, historike e titulluar “Lahut` e Malsis”, e cila botohej në Manastir, në numrin e dytë të saj do t`i kushtojë vëmendje grave japoneze. Artikulli me titull “Grat` e Japonisë” jep një varg këshillash që nëna i jepte së bijës para se kjo e fundit të martohej. Këshillat përfshinin: bindje ndaj burrit, ashtu si e ëma i ishte bindur të atit të saj; të sillej me dashuri me vjehrrin e vjehrrën: të mos ishte ziliqare, se zilia vret dashurinë e burrit ndaj gruas së tij; të kishte durim; të mos fliste tepër; të mbante shtëpinë pastër dhe të përpiqej të ishte gjithmonë e veshur bukur dhe thjeshtë. Këto këshilla siguronin një jetë të lumtur martesore dhe nëse i analizon, nuk është se duken larg tipareve tona zakonore. Tema e gruas është rimarrë sërish në shtypin periodik shqiptar nga Ikbal Çika, në revistën “Shqiptarja”, revistë shoqërore, kulturore e letrare, ku ajo ishte vetë kryeredaktore, në numrin e tretë të saj, të 1929-ës, me të njëjtin titull të sipërpërmendur “Grat e Japonis”. Artikulli fillon me një proverb japonez “Kyçi i shtëpisë është në duart e gruas. Gruaja po të dojë e lë hapët derën dhe atëherë kusari hyn brenda”. Një proverb që shpreh qartazi pushtetin e gruas në familje, e cila ka hedhur pas krahëve tashmë konceptet e besëtytnitë e vjetra duke iu përkushtuar studimeve në shkallën më të lartë, duke u familjarizuar me çdo formë të jetës së qytetëruar, kërcen, dëfren, por është edhe nëpunëse hekurudhash apo në institucione të larta shtetërore, pilote, etj. “Kanë pranuar çdo lloj liberalizmi, por kjo kurrë s`i ka bërë të harrojnë kuptimet e fjalëve familje edhe vatra”. Çfarë leksioni ekuilibri midis emancipimit shoqëror të gruas, por jo vetëm, dhe ruajtjes së traditës dhe vlerave morale vjen nga Japonia që në vitin 1929 për shoqërinë shqiptare! Ia vlen të citosh dy fjali të këtij artikulli që duket se dhe në 2029-ën e më pas do jenë të dobishme: “Këto radhë i shkruajmë për disa fanatikë t`onë që tremben nga qytetërimi dhe modernizimi i gruas shqiptare. Gratë e Japonisë na provojnë se gruaja nuk prishet dhe nuk humbet moralin po të kulturohet. Mjafton që kjo të marrë nga Oksidenti pjesët e mira të qytetërimit, diturinë, artin dhe jo parimet e tij që janë kundër traditave t`ona”.









Revista kulturore “Rilindja” e vitit 1935 përkthen një përrallë japoneze me titull “Besa e gruas”. Po në këtë vit një tjetër revistë “Vatra e rinis”, e cila botohej në Tiranë, sjell në shqip përrallën japoneze “Gurxhu”.

Një botim më i hershëm vjen në fakt nga Lumo Skendo, në revistën e tij dijeplotw “Diturija” e vitit 1909, nr.8, botuar në Selanik, ku shkruhet mbi harakirin “Harakirë – vetëvrasje që bëhej në vend të diellit në Japoni”, një shpjegim i hollë i këtij zakoni të largët të fisnikëve japonezë.

Edhe feja në Japoni, ka qenë një çështje e trajtuar në shtypin periodik shqiptar, sidomos në revistat fetare, si revista që i përkiste klerit katolik (jezuit) të Shkodrës siç ishte “Lajmtari i Zemrës t’Jezu Krishtit”, i vitit 1918. Artikulli titullohet “T`kthyemit e Japonit. Feja në Japoni”, ku Japonia shihet si shembull i besimit fetar, një pjesë e së cilës ka përqafuar fenë e Krishtit. Një tjetër artikull “Krishterimi në Japoni” i përket vitit 1916 në revistën e ilustruar politike, shoqërore, letrare, kulturore “Përparimi”, botuar në Nju Jork.

“Perandori i Japonis po ndërton nji Xhami në kryegjytetin e tij, në Tokio : edhe ka lejue popullin e vet me përqafue fen islame”, një artikull i botuar te “Zani i naltë”, revistë e klerit muhamedan, e cila përveç se fetare përmbante filozofi, moral, sociologji e literaturë kombëtare. Në botimin e vitit 1934 në numrin 4-5 të saj godet ky artikull, i cili bën me dije që qeveria japoneze po ndërtonte një xhami në Tokio dhe perandori japonez me anë të një dekreti lejonte nënshtetasit e tij, që nëse dëshironin, të përqafonin fenë islame. Çfarë shembulli tolerance fetare në Japoni! Dhe sa mirë që ky shembull sillet në shoqërinë shqiptare të 1934-ës të etur për emancipim e tolerancë.

Këtë udhëtim të Japonisë në faqet e shtypit retrospektiv shqiptar do doja ta mbyll me përshtypjet e udhëtimit të një shqiptari në Japoni, Paul Sofi, i cili ndjesitë dhe eksperiencën e tij e ka ndarë me lexuesin shqiptar në vitin 1933 në revistën “Besa” e botuar në Tiranë, përkatësisht në numrat 556 dhe 557 të saj. Ai jep një panoramë të Japonisë, madhështisë së këtij vendi të madh e të zhvilluar. Na njeh me bukuritë e tij, duke na i bërë më të prekshme me përshkrimin mbi shkëlqimin, traditat e legjendat. Citoj: “Vendi ynë duhet të quhet “vendi i lulevet”, thonë japonezët. Por unë u them që duhet të quhet “vendi i të gjithë bukurivet” se këtu çdo gjë është e bukurë, e sidomos tani në prill, që kanë çelur lule qershitë. Japonezët e festojnë këtë ditë dhe e quajnë “festa e lulëzimit të qershive””. Nuk kalon pa u përmendur limani kryesor i Japonisë Yokahama dhe historiku i tij, pallati i Mikados (Mbretit), tempulli madhështor Asakusa, statuja prej tunxhi e Budës në qytetin Kamakura, Fujiama, mali madhështor që autori e quan “Tomori i Japonisë” etj. Arti japonez gjithashtu vihet në dukje me pikturën, punime artistike si edhe pasuria letrare japoneze me botime të ndryshme. E meqë e nisëm me gruan, citoj sërish Paul Sofi, që përshkruan karakteristikat e veshjes së gruas japoneze “një farësoj fustan me mëngë shum të gjëra dhe në mes lidhin brez; në vend të këpucëve veshin pandoflla të buta në formë të navllevet t`ona”.

Sot më shumë se kurrë, falë shumë burimeve online të informacionit mund të shuash kureshtjen dhe të zbulosh fakte interesante nga çdo vend i botës, konkretisht nga vendi i Japonisë, por këto fakte nuk janë domosdoshmërish të panjohura për lexuesin shqiptar, i cili shumë aspekte të jetës kulturore, fetare, politike, etj., ka pasur fatin t`i mësojë në shtypin periodik të kohës.