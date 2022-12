Kur hapet ‘drita jeshile’ për lojërat e fatit? Ministrja e Financave tregon afatin

Bastet sportive online mund te jene te lejuara brenda tre mujorit te pare te vitit 2023. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj beri me dije se projektligji eshte gati dhe do te dergohet ne Parlament sipas procedurave me nisjen e vitit te ri 2023.









Pyetje: Kur do lejohen bastet sportive?

Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj: Ne kemi punuar intensivisht gjatë muajve të fundit me qëllim finalizimin e ndryshimeve ligjore në ligjin për lojërat e fatit.

Me qëllim lejimin e basteve sportive online duke pasur shumë kudjes të ruajmë ato kritere e parametra që kanë qenë të përcaktuara.

Jemi në proces te finalizimit. Me nisjen e vitit të ri 2023, do nisim procedurat e miratimit të këtij ligji.

Ne gjykimin tim, brenda 3 mujorit të parë të vitit 2023 ky ligj pritet të miratohet në parlament.