Lufta e Energjisë/ Rusia kërkon krijimin e “Uniont të Gazit” të Azisë Qendrore

Presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij kazak, Kassym-Jomart Tokayev, diskutuan krijimin e një “bashkimi trepalësh të gazit” me Uzbekistanin, njoftuan zyrtarët kazakë në fillim të kësaj jave.









“Ka pasur disa pyetje nga media në lidhje me vizitën e kreut të shtetit në Moskë. Duke pasur parasysh këtë, është e nevojshme të theksohet se bisedimet midis presidentëve të Kazakistanit dhe Rusisë në Kremlin u fokusuan në krijimin e një ‘bashkimi trepalësh të gazit midis Rusisë, Kazakistanit dhe Uzbekistanit me qëllim të koordinimit të veprimeve të tyre për të transportuar gazin rus përmes territoreve të Kazakistanit dhe Uzbekistanit”, shkroi në Facebook Ruslan Zheldibay, sekretari i shtypit i Tokayevit, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS. Tokayev dhe Putin e konsiderojnë “të nevojshme të zhvillojnë bisedime të detajuara me pjesëmarrjen e ekspertëve nga të tre vendet për të gjetur një zgjidhje racionale të çështjes duke marrë parasysh interesat e të gjitha palëve të përfshira”, shtoi Zheldibay.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov sugjeroi të martën se propozimi trepalësh i bashkimit të gazit është në fazat e tij të hershme, me negociata thelbësore mbi logjistikën dhe mekanizmat e ekzekutimit ende për t’u zhvilluar. Propozimi nënkupton krijimin e “një subjekti të caktuar juridik për bashkëpunim ndërmjet këtyre tre vendeve dhe për zhvillimin e infrastrukturës, pastaj për tregjet e huaja”, tha Peskov, sipas agjencisë së lajmeve Anadolu. “Ne po flasim për faktin se ky është një territor i madh, i gjerë në një rajon shumë të rëndësishëm dhe, natyrisht, rrugët e furnizimit me energji, gaz, e kështu me radhë janë jashtëzakonisht të rëndësishme për këtë territor… Kjo do të përmbushë interesat e të tre vendeve të përmendura”, shtoi ai.

Tokayev udhëtoi për në Rusi të hënën për udhëtimin e tij të parë jashtë vendit pasi fitoi rizgjedhjen javën e kaluar. Të dy udhëheqësit theksuan lidhjet e ngushta ekonomike midis Moskës dhe Astanës. “Ne diskutojmë kryesisht ekonominë, sepse kjo ka qenë themeli i sukseseve tona të tjera në fusha të ndryshme”, tha Putin.

Eksportet e gazit rus në Evropë ranë nga 40 për qind e konsumit të përgjithshëm të Bashkimit Evropian në vetëm 9 për qind si pasojë e pushtimit rus të Ukrainës, duke e shtyrë Kremlinin të eksplorojë në mënyrë më aktive marrëveshjet alternative të furnizimit me gaz me partnerët e tij joperëndimorë. Putin iu drejtua presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan muajin e kaluar me një ofertë për të transformuar Ankaranë në një qendër kryesore gazi duke ridrejtuar furnizimet e destinuara për tubacionet European Nord Stream. Erdogan, i cili ka mbajtur një pozicion neutral për t’u shfaqur si një nga ndërmjetësit kryesorë të luftës, mirëpriti propozimin e qendrës së gazit në fillim të këtij muaji. “Turqia po bëhet një qendër gazi, një qendër energjetike,” tha ai, sipas TASS. “Eksportet e energjisë në Evropë do të kryhen përmes territorit tonë. Të gjithë ata që na kritikojnë për një politikë të ekuilibruar gjatë krizës mes Rusisë dhe Ukrainës, le të marrin shembull nga ne.”