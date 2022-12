Putin u jep unaza ari aleatëve të tij për vitin 2023, ata e krahasojnë atë me ‘Lord of the Ring’

Ishte një referencë e ndërgjegjshme për “Zoti i unazave” apo një suvenir? Vladimir Putin u dhuroi tetë unaza liderëve të ish-republikave sovjetike, aleatëve të Moskës, duke nxitur shumë pyetje dhe … interpretime, pasi paralelet me veprën e Tolkien janë të shumta pas fillimit të luftës në Ukrainë.









Pas takimit në Shën Petersburg të Komonuelthit të Shteteve të Pavarura (CIS), ku përfshihen ish-republikat sovjetike, Kremlini prezantoi nëntë unaza ari me mbishkrimin “Gëzuar Vitin e Ri 2023” dhe emblemën e CIS. Një unazë iu dha liderëve të tetë shteteve të pranishëm në takim (Bjellorusia, Armenia, Azerbajxhani, Taxhikistani, Kirgistani, Turkmenistani, Uzbekistani, Kazakistani) dhe një u mbajt nga vetë Putini.

Komentuesit menjëherë bënë lidhjen me The Lord of the Rings të J.R.R. Tolkien në të cilin “zoti i së keqes”, Sauron, u dhuron nëntë unaza zotërinjve të njerëzve të cilët më pas bëhen shërbëtorët e tij besnikë, “Nazgul”. Me të vetmin ndryshim, në libër, se Sauroni bën fshehurazi një unazë shtesë për vete, atë që “i sundon të gjitha” dhe i lejon atij t’i kontrollojë.

Kritikët e Kremlinit, veçanërisht në Ukrainë, e kanë krahasuar Putinin me Gollum, një krijesë e korruptuar nga “The One Ring” dhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky me hobitin Frodo, i cili vendos të marrë përsipër barrën e unazës magjike dhe ta shkatërrojë atë. Pas pushtimit të ushtrisë ruse, qeveria ukrainase shpesh e krahasoi Rusinë me “Mordor”, mbretërinë e Sauronit dhe ushtarët rusë me “Orkët”, ushtarët e Sauronit.

Në Telegram, shkencëtarja politike ruse Ekaterina Shulman tha se nëntë unazat janë qartësisht një “mashtrim i vetëdijshëm” nga Kremlini. Ajo vuri në dukje se emblema e CIS në këto unaza të kujton “Syrin e Sauron” siç shfaqet në filmin hollivudian bazuar në librin e Tolkien.

Në stacionin radiofonik Kommersant FM, gazetari Dmitry Drize theksoi se ideja për të formuar një “komunitet të unazës” midis nëntë udhëheqësve “nuk është në të vërtetë çështja, duke pasur parasysh rrethanat aktuale”. Në fakt, shpjegoi ajo, ka dallime serioze midis disa liderëve të CIS, si midis kryeministrit armen Nikol Pashinyan dhe presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev mbi Nagorno-Karabakun.

Drize komentoi se vetëm Alexander Lukashenko, presidenti i Bjellorusisë dhe aleat i vendosur i Putinit, u pa duke mbajtur unazën.

Të martën mbrëma, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u përpoq t’u jepte fund spekulimeve dhe interpretimeve: “Është thjesht një suvenir për Vitin e Ri, nuk ka asgjë të veçantë në të”, tha ai, duke sqaruar se Putini nuk do të mbante unazën e tij prej ari.